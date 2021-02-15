  • BIST 1.562
  • Altın 406,918
  • Dolar 6,9538
  • Euro 8,4396
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -3 °C
»

İlçeye kablo hırsızları dadandı

Mamak’ta hırsızlar telekom kablolarına gözlerini dikti. Geçtiğimiz günlerde Şahapgürler Mahallesi’nde internet kablolarını çalan hırsızlar, şimdi de Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan ana hattan gelen internet kablolarını çaldı, birçok vatandaş mağdur oldu.
İlçeye kablo hırsızları dadandı

Konu hakkında gazetemize açıklama yapan Yeşilbayır Mahallesi Muhtarı Hakkı Ünal, “Birçok sokakta internet kabloları çalındı. Geçtiğimiz hafta Şahapgürler Mahallesi, ondan önce Kıbrısköy Mahallesi, şimdi de bizim mahallenin kabloları çalındı. Ana hattan gelen kabloları çalmışlar. Vatandaşlar mağdur oldu” ifadelerini kullandı.

68dbdb92-3891-49c4-a276-41d6c3a96b35.jpg4de69ecc-13ef-4fc2-8e54-303ff998fb21.jpg

ANA HATTAN GELEN KABLOLARI ÇALDILAR
Mamak’ta hırsızlar telekom kablolarına gözlerini dikti. Birçok vatandaş mağdur oldu. Konu hakkında gazetemizi bilgilendiren Yeşilbayır Mahallesi Muhtarı Hakkı Ünal, hırsızların ana hattan gelen bilek kalınlığındaki kabloları çaldıklarını hatırlatarak, “Hırsızlar Mamak’ta internet kablolalarına göz dikti. Bölgede birçok sokakta bulunan kabloları çalıp götürmüşler. 1780, 1783, 1786, 1796 numaralı bölgedeki tüm kabloları çalmışlar. Kablolar bilek kalınlığında idi. Nasıl götürdüklerini anlayamadık.”

121983094_10158880448348234_221253105959873906_n.jpg

KIBRISKÖY, ŞAHAPGÜRLER, YEŞİLBAYIR
“Geçtiğimiz günlerde diğer mahallerin kablolarını çalmışlardı. Şimdi de buranın kablolarını çaldılar. 3-4 ay önce de Kıbrısköy Mahallesi’nin kabloları çalınmış idi. Vatandaşlar çok mağdur oldu. Yetkililerden bir an önce bu hırsızların yakalanmasını talep ediyoruz. Vatandaşlarımız uzun süre internetsiz kalıyor ve işleri aksıyor” diye konuştu.

VATANDAŞ İSYAN EDİYOR
Bölge sakinleri ise yetkililerden hırsızların yakalanmasını talep ederek, “Hırsızlar kabloları çalıyor, internet günlerce gelmiyor. Mağdur olan bizler oluyor. Uzaktan eğitim ile derse giren çocuklarımız var, onlar da mağdur oluyor. Pandemi nedeniyle ofise gitmeyip evden çalışanlarımız var, onlar da mağdur oluyor. Günümüzde internet kesildiğinde her şeyden mahrum kalıyorsunuz. Bu yüzden bu vicdansız hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA    

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 15 Şubat 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ15 Şubat 2021 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 15 Şubat 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ15 Şubat 2021 Pazartesi 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?15 Şubat 2021 Pazartesi 09:00
  • Yardım çığlığı yanıtsız kalmadı15 Şubat 2021 Pazartesi 06:06
  • Metruk evleri mesken tuttular!15 Şubat 2021 Pazartesi 05:05
  • Haberini yaptığımız o koltuklar yenilendi15 Şubat 2021 Pazartesi 03:03
  • Okulların Açılmasına Adım Adım15 Şubat 2021 Pazartesi 02:02
  • AK Gençlik Burak Yıldız'a emanet15 Şubat 2021 Pazartesi 01:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüste son durum...14 Şubat 2021 Pazar 09:25
  • Kadir Topbaş hayatını kaybetti13 Şubat 2021 Cumartesi 16:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti