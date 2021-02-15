İlçeye kablo hırsızları dadandı

Mamak’ta hırsızlar telekom kablolarına gözlerini dikti. Geçtiğimiz günlerde Şahapgürler Mahallesi’nde internet kablolarını çalan hırsızlar, şimdi de Yeşilbayır Mahallesi’nde bulunan ana hattan gelen internet kablolarını çaldı, birçok vatandaş mağdur oldu.

Konu hakkında gazetemize açıklama yapan Yeşilbayır Mahallesi Muhtarı Hakkı Ünal, “Birçok sokakta internet kabloları çalındı. Geçtiğimiz hafta Şahapgürler Mahallesi, ondan önce Kıbrısköy Mahallesi, şimdi de bizim mahallenin kabloları çalındı. Ana hattan gelen kabloları çalmışlar. Vatandaşlar mağdur oldu” ifadelerini kullandı.

ANA HATTAN GELEN KABLOLARI ÇALDILAR

Mamak’ta hırsızlar telekom kablolarına gözlerini dikti. Birçok vatandaş mağdur oldu. Konu hakkında gazetemizi bilgilendiren Yeşilbayır Mahallesi Muhtarı Hakkı Ünal, hırsızların ana hattan gelen bilek kalınlığındaki kabloları çaldıklarını hatırlatarak, “Hırsızlar Mamak’ta internet kablolalarına göz dikti. Bölgede birçok sokakta bulunan kabloları çalıp götürmüşler. 1780, 1783, 1786, 1796 numaralı bölgedeki tüm kabloları çalmışlar. Kablolar bilek kalınlığında idi. Nasıl götürdüklerini anlayamadık.”

KIBRISKÖY, ŞAHAPGÜRLER, YEŞİLBAYIR

“Geçtiğimiz günlerde diğer mahallerin kablolarını çalmışlardı. Şimdi de buranın kablolarını çaldılar. 3-4 ay önce de Kıbrısköy Mahallesi’nin kabloları çalınmış idi. Vatandaşlar çok mağdur oldu. Yetkililerden bir an önce bu hırsızların yakalanmasını talep ediyoruz. Vatandaşlarımız uzun süre internetsiz kalıyor ve işleri aksıyor” diye konuştu.

VATANDAŞ İSYAN EDİYOR

Bölge sakinleri ise yetkililerden hırsızların yakalanmasını talep ederek, “Hırsızlar kabloları çalıyor, internet günlerce gelmiyor. Mağdur olan bizler oluyor. Uzaktan eğitim ile derse giren çocuklarımız var, onlar da mağdur oluyor. Pandemi nedeniyle ofise gitmeyip evden çalışanlarımız var, onlar da mağdur oluyor. Günümüzde internet kesildiğinde her şeyden mahrum kalıyorsunuz. Bu yüzden bu vicdansız hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA