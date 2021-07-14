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İlelebet payidar kalacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 15 Temmuz silahlı darbe girişiminin 5. yıldönümü münasebetiyle yayınladığı mesajında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağının vurgusunu yaptı.
İlelebet payidar kalacak

15 Temmuz darbe teşebbüsü de diğer darbeler gibi Türk milletinin bağrına saplanmak istenen hain bir hançer olduğunu söyleyen Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “15 Temmuz, yüce Meclisin tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşlarımızın teröristlere geçit vermediği bir destandır. Gölbaşımız’da memleketimizin birçok noktası gibi 15 Temmuz’da kurşun yağmuruna tutulmuştur. Tek yumruk olan halkımız şükürler olsun ki, hainlere, teröristlere ve alçaklara asla geçit vermemiştir.

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Yüce Türk Milleti, korkusuzca sokağa çıkıp, zulme kol kola direnmiştir. Hainlerin hevesleri kursaklarında bırakılmış; din, dil, ırk mezhep ayrımı olmaksızın her bir vatandaşımız şanlı bayrağımız etrafında birleşmiştir. Bugün yapmamız gereken; 15 Temmuz gecesinde darbecilere karşı koyan Milli ruhumuzu daima diri tutup, tek yürek olmaya devam etmektir. Aynı sahnelerin bir daha tekrarlanmaması, aynı acıların bir daha yaşanmaması, aynı yaraların yeniden kanamaması için bu ihanet şebekelerine karşı uyanık olup, düşmana geçit vermeyen çelik gövdemizi siper etmeye devam etmektir. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. #15Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum…”

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