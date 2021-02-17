Vatandaşların istenmeyen SMS ve e-posta gibi iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkları gidermek amacıyla kullanıma sunulan "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)" sıkça araştırılan konular arasında. Peki, İleti Yönetim Sistemi (İYS) nedir?

Ticaret Bakanı Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açtıkları Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne ( İYS ) vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Peki, İleti Yönetim Sistemi nedir? İYS ne demek? İYS’de aramalara ve mesajlara onay veya ret nasıl yaparız? İYS nasıl çalışıyor? Gelin birlikte bakalım.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) nedir?

İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir.

İYS aracılığı ile Alıcılar yani vatandaşlar arama ve mesajlaşmalara onay verebildikleri gibi mevcut onayları için ret haklarını kullanabilirler.

İleti Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlar ileti izinlerini artık tek noktadan kolayca yönetebilecek, diledikleri hizmet sağlayıcı ve marka için arama ve mesajlaşma onayı verip, ileti almak istemedikleri taktirde ret hakkını kullanabilecekler.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) nasıl çalışır?

Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm Hizmet Sağlayıcılar, pazarlama, reklam ve kampanya, gibi ticari elektronik iletilerini müşterilerine iletebilmek için aldıkları ticari elektronik ileti izinlerini (İYS) İleti Yönetim Sistemi’ne yükler.

Alıcılar yani vatandaşlar ise bu izinler için ret haklarını diledikleri zaman kullanırlar. Tüm ticari elektronik ileti izinleri İYS'de saklanır.

Alıcılar, hizmet sağlayıcının veya markasının ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini görüntüleyebilir, gerektiğinde hizmet sağlayıcılara her bir kanal (arama, mesaj ve e-posta) için verdikleri izinleri İYS üzerinden düzenleyebilir. Tüm bu işlemler iys.org.tr üzerinden, tek bir platformda yapılır.

İYS’de aramalara ve mesajlara onay veya ret nasıl yaparız?

İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye iys.org.tr adresi üzerinden giriş yapınız. Açılan sayfada sağ üst tarafta bulunan (Vatandaş Girişi) bölümüne tıklayınız.

Sisteme e devlet üzerinden veya cep telefonu üzerinden olmak üzere iki seçenek çıkıyor. E-devlet hesabınız varsa e-devlet girişi yaparak veya cep telefonu üzerinden yapabilirisiniz.

Cep telefonu ile girişi yaptıktan sonra telefonunuza onay kodu gelecek onay kodunu girin. İLETİŞİM ADRESİ İLE İZİN YÖNETİMİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ’ni okuyun ve (Okudum, anladım) kutucuğunu doldurun daha sonra (Kabul Ediyorum)’a tıklayın.

(Kabul Ediyorum)’a tıkladıktan sonra açılan sayfada onay-ret işlemlerini gerçekleştirebilmek için (izinleri yönet) sekmesine tıkladıktan sonra işlemlerinizi gerçekleştirebilirisiniz.

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