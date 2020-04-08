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İletişim Başkanı Altun, kampanya ile toplanan rakamı açıkladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği Konferansı"nda konuştu. Önlemlerin erken alındığını ifade eden Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan rakamı açıkladı.
İletişim Başkanı Altun, kampanya ile toplanan rakamı açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun video konferans ile 3 büyükelçi ile görüştü.

Altun'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye bu hastalığın üstesinden gelecek ve güçlü bir şekilde bu süreçten çıkacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başlattığımız "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının milletimizden kısa sürede gördüğü teveccüh bu güvenimizin yersiz olmadığını açıkça ortaya koymuştur. 

Devletin maddi imkanı olan vatandaşlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü görevi görmesinden rahatsız olanların olduğunu elbette biliyoruz. Ve bu rahatsız olanların çabalarına rağmen kampanya hesaplarına 7 Nisan itibariyle 1 milyar 415 milyon TL yatırılmış, ayrıca 46 milyon liralık SMS katkısı gerçekleştirilmiştir. Burada toplanan bağışlarla yaklaşık 2,3 milyon aileye destek olunacak, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için gereken adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Kuşkusuz bu millet kumpasları, darbecileri, ihanet çetelerini nasıl dize getirdiyse bugün imtihan edildiği görünmez düşmanı da Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde bu mücadeleden de alnının akıyla çıkacaktır.

Elbette Türkiye Cumhuriyet olarak dünyada barışın, işbirliğinin olması için gayret sarf ediyoruz. Küresel salgın döneminde devletler arası ilişkiler kuralsızlaşma eğilimi gösterirken bile kendi vatandaşlarımızı korumaya gayret ederken, ihtiyaç sahibi ülkelere sırtımızı dönmememiz bu durumun en somut göstergesidir. Koronavirüs salgınını uluslararası düzlemde ilk gündeme getirenin Sayın Cumhurbaşkanımız olması tesadüf değildir. Ülkemiz bu süreçte üzerine düşen insani vazifeyi layıkıyla yapmaktadır.

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