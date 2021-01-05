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İletişim Başkanı Altun, şehit Fethi Sekin'i 'Yiğitler Destanı' türküsüyle andı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, şehadetinin 4’üncü yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi.
İletişim Başkanı Altun, şehit Fethi Sekin'i 'Yiğitler Destanı' türküsüyle andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve şehit Fethi Sekin'in de anıldığı 'Yiğitler Destanı' türküsüne yer verdi. Altun, mesajında, "Şehit Fethi Sekin’i ve bu cennet vatanın baharına çiçek vermiş bütün yiğitleri rahmetle anıyorum. Siyaset adı altında terör örgütlerine hizmet edenlere binlerce lanet olsun!" dedi.

Şehit Fethi Sekin’in kahramanlığının yanı sıra Ömer Halisdemir ve Eren Bülbül'ün de anıldığı türkünün sözleri şöyle:

Düşman olsa da hileli

Korkusuz Fethi’m yüreği

Tüm dünya karşında dursa

Bükülmez Ömer bileği

Aksın barış pınarları

Kırılmasın kuş kanadı

Eren’im Maçka’da sırrı

Dualar aştı sınırı

Sela okur ince sızı

Vatanım rengin kırmızı

Baharına çiçek vermiş

Yiğitler dizi dizi

Kaynak: Haber Kaynağı
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