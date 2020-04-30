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İletişim Başkanı Altun'dan AB Dış İlişkiler Servisinin Afrin'deki terör saldırısıyla ilgili açıklamasına tepki

İletişim Başkanı Altun, terör örgütü PKK/YPG'nin AB Dış İlişkiler Servisinin Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Altun'dan AB Dış İlişkiler Servisinin Afrin'deki terör saldırısıyla ilgili açıklamasına tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi'nin terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklamasına tepki göstererek, "Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki AB'nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "faili belli terör saldırısının, sorumlusunun aranmayacağı"nı belirterek, şöyle devam etti:

"Terörist örgüte ateşkes çağrısında bulunulmaz. Terör kınanır. Terörist ile savaşılır. Yaptığı basın açıklamasına baktığımızda ne yazık ki AB'nin terörle mücadelede hala doğru yerde duramadığını görüyoruz. Bu kabul edilemez. Şimdiye kadar tüm uyarılarımıza rağmen PKK/YPG'yi destekleyip silahlandıranlar, meşruiyet kazandırmaya çalışanlar ve ülkelerinde terör örgütüne faaliyet izni verenler, dün Afrin'de yaşanan katliamın en önemli sorumluları arasındadır. Bu saldırı göstermiştir ki terör örgütlerine verilen yeni 'etiketler' teröristlerin şeytani doğalarını değiştirmemektir."

Altun, "terörün sivil halka, barışa ve istikrara zarar verdiğini, telafisi mümkün olmayan acı sonuçlar doğurduğunu" vurguladı. Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını kaybeden sivillerin kimliği ve saldırının sınırın hangi tarafında meydana geldiği, bu hain saldırının faillerine karşı girişeceğimiz mücadeleyi etkilemeyecektir. Biz Türkiye'yiz. Terörün tüm şekilleriyle mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Bununla birlikte bu apaçık terör saldırısı karşısında hala sözü eğip bükmeye çalışanları ve terör örgütü PKK'yla kirli ittifaklar içine giren gayri milli unsurları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

AB Dış İlişkiler Servisi'nin açıklaması
Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin AB Dış İlişkiler Servisi tarafından, terör örgütü PKK/YPG'nin ismi geçmeden yapılan açıklamada, "Suriye'nin Afrin ilçesindeki korkunç terör saldırısının hiçbir gerekçesi olamaz. Sorumlular hesap vermelidir." ifadelerine yer verilmiş ve "ateşkes çağrısının yinelendiği" belirtilmişti.

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