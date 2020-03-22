  • BIST 85.796
  • Altın 315,616
  • Dolar 6,5404
  • Euro 6,9986
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip uyarısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videolu paylaşımında koronavirüsle ilgili resmi açıklamaların takip edilmesi uyarısında bulundu.
İletişim Başkanı Altun'dan koronavirüsle ilgili resmi açıklamaları takip uyarısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından koronavirüsle ilgili bilgi kirliliğine dikkati çeken videolu paylaşımda bulundu.

fahrattin-vid-foto.jpg

Altun'un, "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüsle ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın hepsi en az virüs kadar tehlikeli. Çözüm, resmi açıklamaları takip edelim." mesajıyla paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

"Bilgi kirliliği de Covid-19 gibi halk sağlığını tehdit ediyor. Resmi kurumların açıklamalarını takip edelim. 'Bu görüntüler hastanede gizli çekilmiş', 'doktor tanıdığımız söyledi', 'vaka sayısı gizleniyor', 'test yapılmıyor', 'ölü sayısı açıklanandan fazla' şeklindeki söylenti, kehanet, komplo teorisi, üreten ve yayan kullanıcıları uyarın, engelleyin ya da bildirin. Anlık mesajlaşma uygulamalarıyla yayılan yönlendirilmiş ya da kopyala yapıştır iletilere itimat etmeyin. Haberi paylaşan kişiye daima haberin kaynağını sorun. Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın. Şeffaflık, farkındalık ve dayanışma hepimizi güçlendirir. Komplo teorilerine, cehalete, kutuplaşmaya, bilgi kirliliğine hayır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'da karantina kurallarına uymayan çifte para cezası22 Mart 2020 Pazar 14:56
  • İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili istisnalar belirlendi22 Mart 2020 Pazar 14:27
  • İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1720'ye yükseldi22 Mart 2020 Pazar 14:07
  • MSB'den koronavirüs mesajı22 Mart 2020 Pazar 13:41
  • MSB: Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK'lı 5 terörist ekisiz hale getirildi22 Mart 2020 Pazar 13:35
  • Fransa, Erdoğan'dan 1 milyon maske yardımı talep etti22 Mart 2020 Pazar 13:34
  • İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1685'e yükseldi22 Mart 2020 Pazar 13:10
  • İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokağa çıkılmama uyarısı 22 Mart 2020 Pazar 12:38
  • Kastamonu'da 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini zabıtalar yapıyor22 Mart 2020 Pazar 12:37
  • HDP önündeki eylemde 'koronavirüs' önlemi22 Mart 2020 Pazar 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti