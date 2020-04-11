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İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 687 bini geçti, 102 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 375 binin üzerinde kişi iyileşti.
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

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Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 687 bini geçtiği, 102 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 375 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

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