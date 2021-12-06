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İletişim Başkanlığı gençler için 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla 9-12 Aralık'ta gençlere yönelik "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" gerçekleştirilecek.
İletişim Başkanlığı gençler için 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık tarafından ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde, gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla 9-12 Aralık'ta "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" düzenlenecek.

"Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla gerçekleştirilecek tanıtım günlerine 13 bakanlık, Savunma Sanayii Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi, TÜBİTAK, KOSGEB, Türkiye Ulusal Ajansı gibi 40'ın üzerinde kurum ve kuruluştan temsilciler katılacak.

Organizasyonda gençlere yönelik devlet destekleri, proje destekleri, hibeler, burslar, teşvikler, fonlar ve eğitim destekleri konularında bilgilendirmeler yapılacak.

Dört gün sürecek etkinlik kapsamında genç ziyaretçiler "Devlet Sokağı"nda kamu kurumlarının stantlarını ziyaret ederek destek ve teşvikler hakkında bilgi alabilecek.

Katılımcılar, "Tecrübe Sokağı"nda başarılı isimlerin deneyimlerinden yararlanabilecek, "Eğlence Sokağı"nda ise çeşitli etkinliklere katılabilecek.

Ayrıca etkinliğin açılış günü olan 9 Aralık'ta "Senforock" ücretsiz konser verecek.

"Devletimiz gençlerimizin her daim yanında"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, kamu kurumları ile gençleri bir araya getiren bu büyüklükteki bir organizasyonun ilk kez yapıldığını vurguladı.

Söz konusu organizasyon ile ekonomi, eğitim, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere her alanda sunulan devlet desteklerinin gençlere ilk ağızdan anlatılacağını belirten Altun, İletişim Başkanlığınca bu tür etkinliklerin gelecek süreçte de devam edeceğini kaydetti.

Fahrettin Altun, "Devletimiz, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin her daim tüm imkanlarıyla yanlarında. İletişim Başkanlığı olarak böylesi büyük bir organizasyonla gençlerimizin, girişimcilerimizin devletimizin sunduğu tüm devlet desteklerinden, teşviklerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için önlerini açmayı, onlara yol haritası çizerek geleceklerine en iyi şekilde yön vermelerini amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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