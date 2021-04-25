  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 15 °C
»

İletişim Başkanlığı: Hukuken tanımlanmayan bir olay için siyaseten 'soykırım' nitelendirmesi yapılamaz

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Soykırım, hukuki bir tanımdır. Uluslararası hukukun soykırım olarak tanımladığı olaylar arasında 1915 tehciri bulunmamaktadır." denildi.
İletişim Başkanlığı: Hukuken tanımlanmayan bir olay için siyaseten 'soykırım' nitelendirmesi yapılamaz

İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Soykırım, hukuki bir tanımdır. Uluslararası hukukun soykırım olarak tanımladığı olaylar arasında 1915 tehciri bulunmamaktadır. Hukuken 'soykırım' olarak tanımlanmayan bir olay için siyaseten 'soykırım' nitelendirmesi yapılamaz" denildi. 

1915 OLAYLARININ HUKUKİ BOYUTU

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında yer alan, 1915 olaylarının hukuki boyutunu açıklayan görselde, şu ifadelere yer verildi:

"1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi:

Bir olayın soykırım olup olmadığına ancak yetkili bir mahkeme karar verebilir. 1948 Sözleşmesi'ne göre; yetkili mahkeme, suçun işlendiği yerin mahkemesi veya taraflarca yetkisi tanınmış uluslararası bir mahkeme olarak tanımlanmıştır. 1915 olayları için bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. AİHM kararları (15 Ekim 1915 İsviçre, 28 Kasım 2017 İsviçre):

AİHM kararlarında 'Ermeni soykırımı' iddiasının sadece tarihsel bir tartışma olabileceği belirtilmiştir. Kararlar, bu iddianın gerçek olarak öne sürülmesinin doğru doğru kabul edilemeyeceğini teminat altına aldığı gibi aksi görüşlerin de engellenemeyeceğini teyit etmiştir.

Fransa Anayasa Konseyi kararları:

Soykırım iddialarının inkarını cezalandırma amacı taşıyan yasa tasarısı, 28 Şubat 2012'de Anayasa Konseyi tarafından ifade özgürlüğü ve parlamentonun yasama yetkisiyle bağdaşmadığı ve dolayısıyla Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal edilmiştir. 

Fransız hükümeti tarafından sunulan 'soykırımı inkar suçu'nun kapsamının genişletilmesine ilişkin yasa teklifi de Anayasa Konseyi tarafından 26 Ocak 2017 tarihinde iptal edilmiştir.

Fransa Ulusal Meclisi, Anayasal Kanunlar Komisyonu, 'Ermeni soykırımının inkarının' cezalandırılmasını talep eden yasa değişikliği teklifini 11 Mart 2021 tarihinde reddetmiştir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Nisan 2021 Pazar 09:16
  • Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yerine çelenk töreni düzenlendi25 Nisan 2021 Pazar 09:15
  • Uzmanlara göre Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesinin hiçbir hukuki dayanağı bulunmuyor25 Nisan 2021 Pazar 09:14
  • Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 68'e yükseldi25 Nisan 2021 Pazar 09:14
  • MSB: Kandil bölgesinde tespit edilen 4 hedef hava harekatıyla etki altına alındı25 Nisan 2021 Pazar 09:12
  • Türk Dışişlerine çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'a Türkiye'nin tepkisi iletildi25 Nisan 2021 Pazar 09:11
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu25 Nisan 2021 Pazar 07:17
  • Bahçeli'den, Biden'ın açıklamasına tepki25 Nisan 2021 Pazar 07:15
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden, ABD Başkanı Biden'a tepkiler25 Nisan 2021 Pazar 07:09
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'ın açıklamasına tepki: Tümüyle reddediyoruz24 Nisan 2021 Cumartesi 20:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti