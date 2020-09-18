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İletişim Başkanlığı stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları da belirleyecek

İletişim Başkanlığına "stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak" görevi verildi.
İletişim Başkanlığı stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları da belirleyecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyi içeren İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu görevi yerine getirmek üzere İletişim Başkanlığı bünyesinde Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı ihdas edildi.

Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı, devletin stratejik amaç ve hedefleri ile devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim politikalarını belirlemekle görevli olacak.

Ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak Başkanlığın diğer görevleri arasında yer alacak.

Türkiye Cumhuriyetine karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak, kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde, devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek, görev alanı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, Başkanlığın diğer görevleri olacak.

Öte yandan, İletişim Başkanlığı bünyesindeki Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının görevlerine "Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve inceleme faaliyetlerini yürütmek." ibaresi eklendi.

Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığının yabancı basın mensuplarına yönelik görevlerine ilişkin madde ise "Yabancı basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yabancı basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak." olarak yeniden düzenlendi.

Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevlerini düzenleyen ilgili maddeler de "Yerli basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yerli basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak." ile "Ulusal, bölgesel ve yerel basının güçlendirilmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek." olarak değiştirildi. Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevlerine "Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek." ibaresi de eklendi.

Tercüme Dairesi Başkanlığının görevlerine ise "Türkiye'nin tanıtılması amacıyla hazırlanan yayınların ihtiyaç duyulan dillere tercümesini yapmak." fıkrası ilave edildi.

Başkanlığın görev alanına giren konularda iş birliği yapabileceği kurumları içeren maddede yer alan "kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar" ifadesi de "kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler" olarak değiştirildi.

Kararnameyle İletişim Başkanlığı bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü de kuruldu. Müdürlük, yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere, Başkanlığın hizmetlerine ait yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, eğitim, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yerine getirecek.

Kararnamede, İletişim Başkanlığının taşra teşkilatı yapılanmasında bölge müdürlükleri de yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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