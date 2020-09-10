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İletişim Başkanlığı 'Uluslararası Medya Brifingleri' uygulamasını başlattı

İletişim Başkanlığı, uluslararası medyayı bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 'Uluslararası Medya Brifingleri' adlı yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.
İletişim Başkanlığı 'Uluslararası Medya Brifingleri' uygulamasını başlattı

İletişim Başkanlığı, uluslararası medyaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Dış politikadan enerjiye, ekonomiden siyasete birçok başlıkta Türkiye ve dünya gündemine ilişkin konularda uluslararası medyaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yürüten Başkanlık, şimdi de tematik konularda periyodik olarak gerçekleştirilecek 'Uluslararası Medya Brifingleri' adlı toplantı serisini uygulamaya koydu. Brifinglerin ilki 9 Eylül'de Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılırken, 'Türkiye'nin enerji politikası' başlığında düzenlenen toplantıya 8 ülkeden 15 basın mensubu katıldı.

YALAN HABERLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisinden, Türkiye'nin enerji politikası, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de icra edilen arama ve sondaj faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bakanlık yetkilisi, sunumunun ardından yaklaşık bir saat boyunca basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, 2021'de süresi dolacak doğal gaz kontratlarından yenilenebilir enerjiye kadar birçok konuya değindi. İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, İletişim Başkanlığı'nın yabancı medya mensuplarına yönelik bilgilendirme ve kamu diplomasisi faaliyetlerine büyük önem verdiğini vurgularken, bu çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek brifinglerde Türkiye'nin ve dünyanın gündemini meşgul eden konular hakkında Ankara'nın yaklaşımı paylaşılacak. Brifingler sayesinde yurt dışı kaynaklı dezenformasyon, algı operasyonu ve yalan haberlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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