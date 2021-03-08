  • BIST 1.542
  • Altın 414,335
  • Dolar 7,5381
  • Euro 8,9798
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -2 °C
»

İletişim Başkanlığından Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkı ve klip

Dünya Kadınlar Günü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Kadın Demek" şarkısı ve klibi ile kutlandı.
İletişim Başkanlığından Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkı ve klip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan klibi sosyal medya hesabından, "Kadın demek hayat demek, aşk demek. Kadın demek emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." mesajıyla paylaştı.

"Kadın Demek" şarkısı ve klibinde, dünden bugüne kadınların aile ve toplum yaşamındaki yeri ile hayatın her alanına kattığı değere vurgu yapıldı.

Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a, Diyarbakır annelerinden koronavirüsle mücadeleye kadınların hikayesinin anlatıldığı klip, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan kadınların görüntüleriyle başlıyor.

Klipte, yakınlarını şehit veren, 15 Temmuz darbe girişiminde tanklara meydan okuyan, Diyarbakır'da evlat nöbeti bekleyen ve koronavirüsle mücadelede görev alan kadınların görüntüleri de yer alıyor.

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci'nin görüntüsünün de bulunduğu klipte ayrıca eğitimden sanata, bilimden sağlığa, spordan tarıma, hukuktan savunma ve emniyete kadar birçok alanda toplumun farklı kesimlerinden başarılı kadın portrelerine yer veriliyor.

"Hayata anlam veren renkleriz"
Sözleri Dr. Hüseyin Balkancı, müziği Yücel Arzen tarafından hazırlanan "Kadın Demek" şarkısının sözleri şöyle:

"Olmazsa olmaz biz kadınlarız / Yükümüz dünyanın en ağır yükü / Tarihi yazdık ellerimizle / Toprağı vatan kılan ferman bizleriz.

Yarımız aşk bizim, yarımız anne / Ömer'ler Fethi'ler verdik Cennet'e / Canlar Özlem'le koştu göreve / Dertleri onaran derman bizleriz.

Hayat... Hayat... Hayat nedir? / Kadın demek! / Emek, çile, umut nedir? / Kadın demek! / Güneş, bahar, şefkat nedir? / Elif gibi dimdik başı; eğilmez / Onur demek! / Elif gibi dimdik başı, yıkılmaz / Gurur demek!

Hayata anlam veren renkleriz / Sevinci parlatır yası gizleriz / Önce vatan deriz, sonra can deriz / Bayrakları ruhuna saran bizleriz.

Sanat olur muydu biz olmasaydık / İlhamı coşturan giz olmasaydık / Zamanı durduran göz olmasaydık / Düşleri sevdaya yoran bizleriz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri İzmir'de depremzedelerle buluştu07 Mart 2021 Pazar 17:04
  • Bakanı Gül: Başta terör olmak üzere sınır aşan bütün suçlarla mücadelede samimi bir iş birliği noktasında buluşmalıyız07 Mart 2021 Pazar 16:36
  • Avrasya Tüneli'ni 4 yılda 4,1 milyon sürücü kullandı07 Mart 2021 Pazar 16:35
  • Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi07 Mart 2021 Pazar 16:11
  • Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor07 Mart 2021 Pazar 16:07
  • İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı07 Mart 2021 Pazar 16:06
  • İzmir ve Elazığ depremlerinde can kurtaran UMKE personeli Edanur'dan yaşama bağlayan öneriler07 Mart 2021 Pazar 16:06
  • Uludağ'da kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonu yoğunluk yaşanıyor07 Mart 2021 Pazar 16:05
  • Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğu açıldı07 Mart 2021 Pazar 14:44
  • İran: İsrail bize saldırırsa Tel Aviv ve Hayfa'yı yerle bir ederiz07 Mart 2021 Pazar 14:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti