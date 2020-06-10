  • BIST 109.237
  • Altın 375,448
  • Dolar 6,7881
  • Euro 7,7100
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

İletişim Başkanlığından İdlib açıklaması

İletişim Başkanlığının Twitter adresinden "İdlib Türkiye için neden önemli?" başlıklı paylaşımda bulunuldu.
İletişim Başkanlığından İdlib açıklaması

İletişim Başkanlığınca, sivillerin korunması, mülteci akınının durdurulması ve terörle mücadele konusunda büyük kazanımlara imza atan Türkiye'nin, İdlib'in sürekli bir güvenli bölgeye dönüşmesi konusunda kilit ülke olarak girişimlerini sürdürdüğü bildirildi.

İletişim Başkanlığının Twitter adresinden "İdlib Türkiye için neden önemli?" başlıklı paylaşımda bulunuldu.

"Sivillerin korunması, mülteci akınının durdurulması ve terörle mücadele konusunda büyük kazanımlara imza atan Türkiye, İdlib'in sürekli bir güvenli bölgeye dönüşmesi konusunda kilit ülke olarak girişimlerini sürdürüyor." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, İdlib'e ilişkin hazırlana bir videoya da yer verildi.

Bölgede yaşanan dram ve TSK'nin bölgede gerçekleştirdiği operasyonlardan kesitlerin yer aldığı videoda, 10. yılına girmek üzere olan Suriye iç savaşında en önemli çözüm aktörünün Türkiye olduğu vurgulandı.

Videoda, Türkiye'nin hem dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan hem de 911 kilometrelik sınırıyla iç savaşın sonuçlarından en fazla etkilenen ülke konumunda olduğu vurgulandı. Vİdeoda, İdlib'in tamamını ele geçirerek bölgede hakim güç olmak isteyen Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye'nin iç savaştan etkilenmesini gözardı ederek hem muhalif güçlerini saf dışı bırakmak hem de rejimi iktidarda tutmak istediği ifade edildi.

"Türkiye için bölgede askeri gücünü artırmak ve Esed rejiminin saldırılarına yanıt vermekten başka seçenekse bulunmuyor." ifadesi kullanılan videoda, şunlar kaydedildi:

"Bu noktada ise Suriyeyi doğudan batıya, güneyden kuzeye bağlayan M4 ve M5 Karayolları stratejik önem taşıyor. Türkiye yaptığı başarılı askeri operasyonlarda İdlib'in güneyi ve doğusundan geçen M4 ve M5 Karayolları'nın kuzeyi ve batısında kalan bölgelerde güvenliği tamamen sağlamış durumda. Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteciler, Türkiye'nin güvenli alanı meydana getirmesiyle yeniden evlerine dönmeye başladı. Diğer yandan Rusya ile görüşerek Esed rejiminin sivil katliamlarını durduran Türkiye, yeni bir insanlık krizinin çıkmasının da önüne geçmiş oldu. Türkiye sivillerin korunması, mülteci akınının durdurulması, terörle mücadele konusunda büyük kazanımlara imza attı. Suriye iç savaşında ateşkesin sağlanması, siyasal çözümün ön plana çıkması Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin giderilmesi için İdlib'in sürekli bir güvenli bölgeye dönüşmesi konusunda Türkiye girişimlerine devam ediyor."

İdlib bölgesinde güç dengelerinin pamuk ipliğine bağlı olduğuna dikkat çekilen videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya destekli Esed rejimi, uluslararası güçlerce desteklenen terör örgütleri, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ve birçok grup bölgede varlığını sürdürmeye devam ediyor. 5 Mart'ta imzalanan Moskova Mutabakatı ile başlayan ateşkesin sona ermesi ihtimali ise her an gerçeğe dönüşebilir. Türkiye ise kendi sınırlarına sıçrayacak bir savaşın önüne geçmek, terör örgütlerinin faaliyetlerinin İdlib'e taşmasını engellemek, kazanımlarını kaybetmemek ve yeni bir insanlık krizine yol açacak her türlü girişimi durdurmak, bölgede barışın temini ve siyasal çözümler için arayışlarda kilit ülke olarak varlığını İdlib'de sürdürmeye devam ediyor."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 500'ü geçti10 Haziran 2020 Çarşamba 09:12
  • İletişim Başkanlığından İdlib açıklaması10 Haziran 2020 Çarşamba 09:12
  • İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti10 Haziran 2020 Çarşamba 09:11
  • Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi daha kabul edildi10 Haziran 2020 Çarşamba 09:09
  • ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd toprağa verildi10 Haziran 2020 Çarşamba 09:06
  • 41 ilin valisi değişti10 Haziran 2020 Çarşamba 08:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'suç mağdurları' için kararname10 Haziran 2020 Çarşamba 06:08
  • TGTV'den 'Ayasofya, cami haline getirilmeli' önerisine destek10 Haziran 2020 Çarşamba 05:10
  • Kocaeli'de rüşvet operasyonu09 Haziran 2020 Salı 23:15
  • Erdoğan: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe giriyor09 Haziran 2020 Salı 23:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti