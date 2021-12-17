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Ilgaz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşmasıyla kayak sezonunun erken başlaması bekleniyor.
Ilgaz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, önemli kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışının gelecek günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Tunahan Öztürk, güzel bir sezon geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Ilgaz Kayak Merkezi'nin 1900 rakımda çok güzel bir yer olduğunu anlatan Öztürk, "Geçen sene pandemi dolayısıyla tesisimizi açamamıştık. Bu sene tesisimizi açacağız. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bölgede dünden itibaren kar yağışı başladı. Bu sene kayak sezonu erken başlayacak diye düşünüyoruz." dedi.

Kayakseverleri bölgeye davet eden Öztürk, "Pandemi süreci insanları biraz evlere kapattı. Burası doğasıyla çok güzel bir yer. Doğal güzelliklerin olduğu, oksijeniyle oldukça güzel bir yer. Hem kayak hem de doğaseverleri bölgeye bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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