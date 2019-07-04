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Ilgaz'da kamyonetteki vahşi hayvanları görenler şaştı kaldı

Çankırı Ilgaz'da bir kamyonetin kasasında taşınan ayı, kurt ve tilkiyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Ilgaz'da kamyonetteki vahşi hayvanları görenler şaştı kaldı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir kamyonetin kasasında taşınan aya, kurt ve tilkiyi görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Fotoğrafını çekmeye çalıştılar

Ilgaz Dağı'nda trafik kazası gibi nedenlerle telef olan ayı, kurt, tilki gibi yaban hayvanları, tahnit (cesedin iç organlarının çıkarılarak, çeşitli kimyasallar uygulanarak çabuk bozulmayacak hale getirilmesi) uygulanarak, Ilgaz Kayak Merkezi'ne kaymakamlığa ait kafeteryada sergilendi.

Kafeteryanın kapatılması ardından, tahnitlenmiş hayvanların, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne ait lgaz Belören köyünde bulunan rehabilitasyon merkezine nakledilmesine karar verildi.

Aralarında ayının da bulunduğu tahnitli hayvanlar, kamyonetin kasasında merkeze nakledildi. Kamyonet kasasında hayvan cesetlerini görenler şaşırdı. Bazı kişiler, hayvanların fotoğrafını çekmeye çalıştı.

 

 

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