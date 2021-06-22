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Ilgın Belediyesi’nden ihale ile gayrimenkul satışı

Konya ilçesi Ilgın’da Belediye mülkiyetindeki çok sayıda gayrimenkulü satışa çıkardı. Ilgın Belediyesi’nden satılık gayrimenkullerin listesi ve ihale detayları haberimizde:
Ilgın Belediyesi’nden ihale ile gayrimenkul satışı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Konya ilçesi Ilgın’da Belediye mülkiyetindeki çok sayıda gayrimenkulü satışa çıkardı. 

Ilgın Belediyesi’nden satılık gayrimenkullerin listesi ve ihale detayları haberimizde: 

Satılacak olan gayrimenkulleri arsa, arazi, ev, ahır oluşturuyor. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 07.07.2021

İhale Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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