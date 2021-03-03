İlginç ağaç kavunu (kavun ağacı) ve meyvesi

Ülkemizde nadir görülen egzotik ağaç kavunu / kavun ağacı Ereğlili Recep Morcu adlı vatandaşın büyük uğraşları sonucu meyveye durdu.

Zonguldak Ereğlili Recep Morcu adlı vatandaş, geçirdiği bir rahatsızlık sonrası şifayı fidan yetiştiriciliğinde buldu.

Stresten kurtulmak için önce tarım kursuna ardından ilgili fuarlara katılan Recep Morcu, daha sonra hobi olarak başladığı fidan yetiştiriciliğinde bugün adını yurt dışına kadar duyurmuş durumda.

Zonguldak Ereğlili Recep Morcu , 2008’de evinin bahçesine kurduğu serada narenciye ve tropikal meyve fidanları üretiyor. Morcu’nun en dikkat çeken başarısı ise, egzotik ağaç kavunu fidanları. Ereğlili vatandaşın egzotik ağaç kavunu fidanları büyüyüp meyve vermeye de başladı. Bir diğer adı kavun ağacı olan bitki Türkiye’de belki de bir ilk.