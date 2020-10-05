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İlham Aliyev, operasyonların durması için Azerbaycan'ın şartlarını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların durması için şartlarını açıkladı.
İlham Aliyev, operasyonların durması için Azerbaycan'ın şartlarını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların durması için "Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin." şartlarını öne sürdü.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek Cebrail ilinin işgalden kurtarılışı nedeniyle halkı kutladı.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü temin etmek için mücadele yürüttüğünü vurgulayan Aliyev, kurtarılan tüm şehirleri yeniden kuracaklarını, Ermeniler'in tahrip ettiği tüm camileri onaracaklarını belirtti.

Aliyev, bugün Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerinin Azerbaycan askerlerince kurtarıldığını bildirdi.

Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için yıllarca umutla beklediklerini belirten Aliyev, Ermenistan'ın ise daha da ileri gittiğini, toprakları geri vermeyecekleri konusunda beyanlarda bulunduklarını hatırlattı.

Aliyev, Azerbaycan olarak önce 5, sonra 2 ilin geri verilmesini, daha sonra Azerbaycanlılar'ın yurtlarına geri dönmesini kapsayan aşamalı çözüm planını kabul ettiklerini belirterek, karşılığında Azerbaycan halkının iradesinin kırılmak istendiğini gördüklerini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir yıl önce "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır." diyerek çözüm sürecini baltaladığını ve anlamsız kıldığına işaret eden Aliyev, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere, eş başkanlara, Avrupa Birliği temsilcilerine defalarca Ermenistan'a baskı yapmaları ve yaptırım uygulamaları gerektiğini söylediğini vurguladı.

Aliyev, kendisine kulak verilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Azerbaycan halkı ve cumhurbaşkanının bu durumu kabülleneceğini mi düşünüyorlar? Kutsal kentimiz Şuşa'nın Ermenilerin elinde kalacağını kabülleneceğimi mi düşünüyorlar? Şuşa'da sözde yönetimin başkanı 'yemin töreni' düzenlemişti. Şimdi yas töreni düzenleyecek. Fare gibi saklanıyor. Ortaya çıksın. Ermenistan başbakanı Şuşa'da dans ediyor ve bizim bunu kabülleneceğimizi mi zannediyor? Yanılıyor. Bunu hiçbir zaman kabüllenmeyeceğiz. Sözde yönetimin parlamentosunu Şuşa'ya taşımak da ne demek? Bu da Azerbaycanlılara hakaret etme girişimidir. Cebrail'e Ermenistan'dan yeni yol çekmek ne demek? Bu, orada yasadışı yerleşim yapılacağı anlamına geliyor. Lübnan'dan ve başka yerlerden Ermenileri getirerek bizim tarihi şehirlerimize yerleştiriyorlar. Tüm uluslararası konvansiyonları ihlal ediyorlar. Bunlara bir söz söyleyen oldu mu? AGİT Minsk Grupu, Avrupa Birliği bir açıklamada bulundu mu? Bulunmadı. Dediler ki bu bizi ilgilendirmiyor. Umursamıyorlarsa, şimdi de umursamasınlar. Bazı ülkeler bize iftira atıyor, bazı Avrupa ülkeleri bizi itham ediyor. Gitsinler aynaya baksınlar."

Azerbaycan'a karşı ithamların temelinin bulunmadığına dikkat çeken Aliyev, "Şimdiki durumda başlıca suçlu Erivan yönetimidir. Aynı zamanda bu konuya kayıtsız kalan ve her zaman Ermenistan'ı destekleyen bazı ülkeler de suçludur. Azerbaycan bu sorunu kendisi çözüyor ve 27 Eylül olaylarından önce Ermenistan'a 'gel teke tek' savaşalım demiştim. Şimdi ne oldu? Paşinyan her gün bir dünya liderini arıyor. Ben hiçkimseyi aramadım. Beni arayanlar oldu. Ama onun aramadığı, yalvarmadığı, elçi göndermediği, ayağına kapanmadığı adam kalmadı." dedi.

İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun operasyonları durdurması için ise şu şartları açıkladı:

"Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin. O zaman biz de ateşkesi sağlayacağız. Halbuki şimdi şiddetli çatışmaların devam ettiği zamanda bunu yapmak zordur. Çünkü biz dursak da onlar durmayacak. Fakat her bir durumda bunun üzerinde çalışılabilir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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