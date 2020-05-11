  • BIST 98.456
  • Altın 388,852
  • Dolar 7,0790
  • Euro 7,6712
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Ilısu Barajı'nda enerji üretimi için test süreci başladı

DSİ Genel Müdür Vekili Yıldız, "Ülkemizin en önemli enerji projelerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES Projesi sayesinde yenilenebilir öz kaynakların kullanımıyla ülke ekonomisine yılda 2,5 milyar lira katkı sağlanacak" dedi.
Ilısu Barajı'nda enerji üretimi için test süreci başladı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yapılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) test olarak enerji üretimine başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ilısu Barajı ve HES inşaatında 4,5 megavat gücündeki yardımcı ünite, ana şebeke ile senkronize hale getirildi ve ilk enerji üretimine geçildi.

Ilısu Barajı ve HES inşaatının iç ihtiyaçlarını karşılayacak yardımcı ünitede 28 günlük tam kapasite çalışma test süreci 7 Mayıs itibarıyla başladı.

Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Barajı, ülkenin refahı ve sürdürülebilir kalkınmanın temini açısından hayati bir proje olmasının yanında bölge huzurunu tesis edecek, enerji ihtiyacının giderilmesine destek verecek bir proje niteliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, maksimum işletme kotunun 125 metre, toplam depolama hacminin 10,625 milyar metreküp olduğu Ilısu Barajı'nda, baraj gölünün 119,5 metre yüksekliğe ve 9 milyar metreküp hacme ulaştığını bildirdi.

Her biri 200 megavat kurulu güçteki 6 türbinde ıslak testlerin devam ettiğini belirten Yıldız, "Mayıs ayı içinde en az 1 türbin üretime geçecek. Ülkemizin en önemli enerji projelerinden biri olan Ilısu Barajı ve HES Projesi sayesinde yenilenebilir öz kaynakların kullanımıyla ülke ekonomisine yılda 2,5 milyar lira katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:46
  • Elektrikli araç sayısı 2050'de 1,1 milyara ulaşacak11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:45
  • Türkiye'de 356 AVM bugün kapılarını yeniden hizmete açıyor11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:44
  • Bakan Pekcan'dan 'yerel para' ile ticaret vurgusu11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:44
  • BDDK Başkanı Akben: Manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceğiz10 Mayıs 2020 Pazar 14:26
  • Otomotiv üretimi ocak-nisanda yüzde 28 azalarak 352 bin 309 adet oldu10 Mayıs 2020 Pazar 14:14
  • İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleniyor10 Mayıs 2020 Pazar 12:50
  • Türkiye'de en fazla satılan otomobil markaları belli oldu10 Mayıs 2020 Pazar 12:48
  • Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor10 Mayıs 2020 Pazar 11:52
  • Altının güvenli liman rolü 2020'nin ilk çeyreğinde devam etti10 Mayıs 2020 Pazar 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti