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İlk 5 tercihinizi iyi değerlendirin

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite adayları için tercih dönemi başlamış oldu.
İlk 5 tercihinizi iyi değerlendirin

“HER ÖĞRENCİ İSTEDİĞİ BÖLÜMÜ OKUYABİLİR”

2021 YKS sonuçlarına göre sınavı geçerli aday sayısının 2 milyon 416 bin 748 olduğunu hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, adayların istedikleri bölüme yerleşemeyeceğini düşünüp bir yıl beklememesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öğrenciler ideallerini gerçekleştirmek için puanı yetmediği takdirde bir sene veya bir dönem okuduktan sonra taban puan ile yatay geçiş yapabiliyorlar. İsterlerse devlet üniversitesinden vakıf üniversitesine, vakıftan da devlete geçebiliyorlar. Öğrenciler istemedikleri bölümlere yerleştirilirlerse de endişe duymasınlar. Artık çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkânları ile her öğrenci istediği bölümü kolayca okuyabiliyor.”

“ÇİFT DİPLOMA SAHİBİ OLUN”

Öğrencilere ilk 5 tercihte yüzde 50’ye varan burs verdiklerini belirten Gayretli, “Lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden; ÖSYM tercih listesinden ilk 5 tercihine yerleşenlere ÖSYM bursuna ek olarak + yüzde 50'ye varan tercih indirimi uygulanıyor. Burssuz öğrencimiz neredeyse yok ve tüm öğrencilerimizin de çift anadal yapma şansı var. Öğrenci sınavla yerleşemediği bölüme, üniversiteye hiçbir ücret ödemeden çift anadal yaparak çift diploma sahibi oluyor” diye konuştu.

2 yıllık bölümleri tercih edecek olan aday öğrencilerle ilgili de konuşan Abdülkadir Gayretli, “İki yıllık bölümleri tercih edip, üniversitemizin ücretsiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kursları ile hazırlandıkları sınavda başarılı olduktan sonra eğitimlerini 4 yıl olarak tamamlayabilirler” dedi.

Mühendislik ve mimarlık bölümlerinin en eski meslek dalları olduğunu ifade eden Gayretli, “İnsanlık var olduğu müddetçe hayatta kalacak bu meslek dallarının çalışma alanları daha geniş” vurgusunu yaptı.

“DİPLOMALARIN ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ VAR”

Uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından toplamda 63 programlarının akredite edildiğini ifade eden Gayretli, “Akreditasyonlarla birlikte öğrencilerimizin diplomaları da uluslararası geçerliliğe sahip olmuş oldu. Bizler de eğitim kalitemizin uluslararası standartlarda olduğunu kanıtlamış olduk” diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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