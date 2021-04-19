İlk 6 günde 1500 ihtiyaç sahibine ulaşıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan’da belediyeciliği ihtiyaç sahibi ailelere ayırdıklarını belirterek, ilk altı günde bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Pazar akşamı Mamak Belediyesi’nin düzenlediği “Mamak’ta Ramazan Akşamları” programına katıldı. Oğuz, programda Kahramankazan Belediyesi’nin Ramazan ayı içerisindeki faaliyetlerini anlattı. Ramazan ayında belediyeciliği ihtiyaç sahibi ailelere ayırdıklarını kaydeden Oğuz, “Şimdiye kadar bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştık. Ramazan bitimine kadar 5 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Yardımlaşmayı doya doya yaşatmak istiyoruz” dedi.

“TEK BİR İNSANIMIZ AÇ KALMASIN İSTİYORUZ”

Oğuz, Ramazan ayında belediyeciliği yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere ayırdıklarını belirterek, toplumun her kesimine nüfus edecek çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Oğuz, “İstiyoruz ki Kahramankazanımız’da tek bir insanımız aç kalmasın, açıkta durmasın. İnsanlarımızın ihtiyacı varsa, sıkıntısı varsa elimizi onara uzatalım. İnsanımız yardım isteme konusunda çekimser. Onları bulmak ulaşmak gerekiyor. Bizler belediye olarak bu konuda çok güzel bir sosyal yapı oluşturduk. Toplumun her kesimine nüfuz edecek bir çalışmamız var.”

“YÜZLERİ GÜLDÜRÜYORUZ”

“İlçemizde bizden isteyemeseler bile, biz o insanların ne ihtiyacı var ise tespit edip vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Geçen yıldan bu güne 8 bin paket gıda kolisi dağıttık. İhtiyaç sahipleri kardeşlerimize 285 ton kömür dağıttık. Üreticilerimizin elinde kalan 150 ton soğan ve patatesleri satın alarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladık. Ramazanın bereketi ve rahmetiyle hem üreticilerimizin yüzlerini güldürüyoruz hem vatandaşlarımızın sofralarına ufakta olsa bir katkıda bulunuyoruz.”

“5 BİN AİLEYE ULAŞMAYI PLANLIYORUZ”

“Ramazan ayında belediyeciliğimizi yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere ayırdık. Ramazan ayında 5 bin aileye ulaşmayı planlıyoruz. Şimdiye kadar bin 500 aileye ulaştık. Kahramankazan etin başkentidir. Önümüzdeki haftadan itibaren de et dağıtımına başlayacağız. Yardımlaşmayı doya doya yaşatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

DİJİTAL DÜNYA VE SOHBET VURGUSU

Programda dijital dünyanın ve pandeminin insanlardaki sohbet algısını değiştirmesi üzerine de konuşan Oğuz, sohbetin kültürümüzdeki önemine de değindi. Peygamber efendimizin sahabeyi sohbetle yetiştirdiğini hatırlatan Oğuz, sohbet halkalarının önemine hatırlattı. Oğuz, “Peygamber efendimiz zamanında insanlar bir çok imkandan mahrum idi. Bu yüzden Peygamber efendimiz sahabeyi sohbet ile eğitiyordu. Biz sohbet halkalarımız kaybedersek peygamber efendimizden gelen bir kadim geleneği kaybetmiş oluruz.”

“SOHBET KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMALIYIZ”

“Sohbetleri ihya etmemiz gerekiyor. Muhabbet sohbetlerde pekişiyor. Uzaktan sohbet olmuyor. Dijital dünyaya maalesef esir olduk. Pandemi de bunu körüklemiş oldu. Oturup yan yana sohbet ettiğimiz günleri özlüyoruz. Biz millet olarak sözlü kültüre önem veren bir toplumuz. Bu yüzden bu kültürü yaşatmalıyız” diye konuştu.

“TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI ARTIRIYOR”

Kahramankazan’da bu yönde istişare meclisleri kurduklarını hatırlatan Oğuz, “Bu meclisleri kurmadaki amacımız; insanların kahvehanelerde , kıraathanelerde, köy odalarında bir araya geldiklerinde konuştukları konuları bir tema belirleyerek burada da devam ettirmekti. İlçedeki sorunları, kentsel dönüşümleri, eğitimi vb. konuşalım diye kurmuş idik. Pandemi dolayısıyla biraz aksaklıklar olsa da devam ediyoruz. Zaten köylerimizde de köy odaları kültürü devam etmektedir ve belediye olarak bu kültür devam etsin diye her türlü imkan ve yardımı sunuyoruz. Bu kültür toplumsal dayanışma ve beraberliği artırıyor” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA