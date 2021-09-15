İlk okul , ilk adım
Sevinç ve korku iç içe
Anne, baba, kardeşler
Birbirini anlar
İlk gün okuldan sonra
Evde başka okulda başka
Babam büyük adam
Hiç yalan söyler mi?
Her anı dua ile geçer
Babam;
Okuldan sordu
Ne anlattılar, ne anladın
Babam başka, öğretmen başka
İlk gün ne diyeyim
Öğretmene göre
Babam yanlış, çağdışı
Babama göre
Her şeyi yaratan Allah
Öğreten Resul
Ev ile okul arasında
Ayrı telden
Anla anlayabilirsen
Ayak bağı Islam diyen
Okutacak ilk öğretmen
Babamın namazı miraç
Müjde peşinde
Yerli olsun milli olsun
Bir o yana bir bu yana
Koşuşan koşuşana
Bir zamanlara
Tesettür mahkûm
Kızlarımız yasta
Çığlık: özgürlük çığlığı
Allah dostları kenarda potansiyel suçlu
Bu ip sağlam
Tutunun Allah bizimle
Dünya yeniden kuruluyor
Nerede mazlum
Biz oradayız
Hasta diyenlere
Dimdik ayaktayız
Masada varız
Mazlumların kulağı
Çaresizlerin duasıyız.
Ali İLKBAHAR
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