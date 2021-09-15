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İlk Adım

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Ali İlkbahar

İlk okul , ilk adım
Sevinç ve korku iç içe
Anne, baba, kardeşler
Birbirini anlar

İlk gün okuldan sonra
Evde başka okulda başka
Babam büyük adam
Hiç yalan söyler mi?
Her anı dua ile geçer

Babam;
Okuldan sordu
Ne anlattılar, ne anladın
Babam başka, öğretmen başka
İlk gün ne diyeyim

Öğretmene göre 
Babam yanlış, çağdışı
Babama göre
Her şeyi yaratan Allah
Öğreten Resul

Ev ile okul arasında 
Ayrı telden
Anla anlayabilirsen
Ayak bağı Islam diyen
Okutacak ilk öğretmen

Babamın namazı miraç
Müjde peşinde
Yerli olsun milli olsun
Bir o yana bir bu yana
Koşuşan koşuşana
Bir zamanlara
Tesettür mahkûm
Kızlarımız yasta
Çığlık: özgürlük çığlığı
Allah dostları kenarda potansiyel suçlu

Bu ip sağlam
Tutunun Allah bizimle
Dünya yeniden kuruluyor
Nerede mazlum
Biz oradayız
Hasta diyenlere
Dimdik ayaktayız
Masada varız
Mazlumların kulağı
Çaresizlerin duasıyız.

Ali İLKBAHAR
 

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