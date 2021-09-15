İlk okul , ilk adım

Sevinç ve korku iç içe

Anne, baba, kardeşler

Birbirini anlar

İlk gün okuldan sonra

Evde başka okulda başka

Babam büyük adam

Hiç yalan söyler mi?

Her anı dua ile geçer

Babam;

Okuldan sordu

Ne anlattılar, ne anladın

Babam başka, öğretmen başka

İlk gün ne diyeyim

Öğretmene göre

Babam yanlış, çağdışı

Babama göre

Her şeyi yaratan Allah

Öğreten Resul

Ev ile okul arasında

Ayrı telden

Anla anlayabilirsen

Ayak bağı Islam diyen

Okutacak ilk öğretmen

Babamın namazı miraç

Müjde peşinde

Yerli olsun milli olsun

Bir o yana bir bu yana

Koşuşan koşuşana

Bir zamanlara

Tesettür mahkûm

Kızlarımız yasta

Çığlık: özgürlük çığlığı

Allah dostları kenarda potansiyel suçlu

Bu ip sağlam

Tutunun Allah bizimle

Dünya yeniden kuruluyor

Nerede mazlum

Biz oradayız

Hasta diyenlere

Dimdik ayaktayız

Masada varız

Mazlumların kulağı

Çaresizlerin duasıyız.

Ali İLKBAHAR

