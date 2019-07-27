İlk adım atıldı: Vatandaş indirim bekliyor

Yeni Başkan Murat Uysal’ın başkanlığında yapılan ilk toplantıda 4.5 yıl aradan sonra gelen 425 baz puanlık faiz indiriminin yankıları sürüyor.

Piyasaları adeta ‘ters köşeye yatırarak’, ‘sert faiz indirimi doları zıplatır’ beklentilerini boşa çıkararak ezber Bozan Merkez Bankası’nın bu hamlesinin ardından gözler kredi faizlerine çevrildi. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 20 altına çekmesiyle yüzde 18 ila 23 arasındaki mevduat faizlerinin ilk etapta en az 10 baz puan gerilemesi ve yüzde 20 altına inmesi bekleniyor.

KONUTTA BEKLENTİ 1.30

İkinci adımın ise konut kredilerinde atılması bekleniyor. Faiz indirimi beklentisiyle temmuz ayının son haftasında bankaların konut kredisi faizleri kademeli olarak geriliyordu. Son olarak Akbank 60 aylık konut kredisi faizlerini aylık 1.93’ten 1.49’e çekmiş ve yıllık yüzde 18.7’lik bileşik faizle bir nevi gelecek indirimi bir ölçüde kredi politikasına yansıtmıştı. Uzmanlar Merkez Bankası’nın ‘yüklü indirimi’nin ardından konut kredisi faizlerinin aylık 1.30’lar seviyesine gelmesini öngörüyorlar.

Şu anda Merkez Bankası verilerine göre yıllık ortalama faiz oranları, tüketici kredilerinde yüzde 27.01, Taşıt kredilerinde yüzde 27.67, konut kredilerinde yüzde 21.26, ticari kredilerde ise yüzde 25.43’ük oranlar uygulanıyor. Mevduat kredilerinde ise ortalama oran yüzde 21.85. Merkez Bankası’nın 425 baz puanlık indirimi sonrasında bu oranları aşağı yönlü hareket edeceğini ve yeni düşük faiz oranlarıyla hem borçların kolay ödenmesinin hem de piyasaların canlanmasının sağlanacağı görülüyor. Yapılacak indirimin ilk etapta ise TL’ye duyarlı sektörler olan konut sektörü, otomotiv, elektronik ve beyaz eşyada etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle ihtiyaca ve stoka rağmen konut satışlarında yüksek faiz nedeniyle durgunluk yaşanıyor. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre haziran ayında Türkiye genelinde toplam 61 bin 355 konut satılmış ve satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 gerilemişti.