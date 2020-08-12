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İlk bisiklet yolu hizmette

Büyükşehir tarafından yapılacak 56 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi"nin bin 400 metrelik kısmı tamamlanarak hizmete girdi. Böylelikle Ankara bisiklet yoluna sahip 29. büyükşehir oldu. 
İlk bisiklet yolu hizmette

Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılacak 56 kilometrelik "Bisiklet Yolu Projesi"nin 1. Etabı tamamlanarak hizmete girdi. Proje kapsamında Çankaya Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki 2,5 kilometrelik bisiklet yolunun bin 400 metrelik kısmı tamamlanarak bisiklet sürücülerinin kullanımına açıldı.  

BİSİKLET SÜRÜCÜLERİ MEMNUN 
Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, Başkent’teki ilk bisiklet yolunun açılmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı. Gazetemize konuşan Yumrutaş, “30 büyükşehirden sadece Ankara ve Van’da bisiklet yolu yoktu. Bin 400 metrelik bisiklet yolunun kullanıma açılmasıyla Ankara’mızın da bisiklet yolu açılmış oldu. Ankara için bu ilk adım. Güvenli bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Biz bisiklet yolu projesinin bir an önce tamamlanmasını ve başka projelerin başlatılmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde bisiklet sürücüsü arkadaşımızı üzücü bir kazada kaybettik. Güvenli bisiklet sürüşü için bu yollara acilen ihtiyacımız var” dedi.  

56 KM BİSİKLET YOLU HEDEFLENİYOR
Kent genelinde yaklaşık 56 kilometre olarak uygulanacak bisiklet yolu projesi, Ümitköy Metro İstasyonu'ndan başlayarak, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi güzergâhını takip ederek, Gazi Üniversitesinde son bulacak.

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BİSİKLET YOLLARI BİRLEŞTİRİLECEK 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, projeyle ilgili şunları söylemişti: "Bisiklet sürücülerinin can güvenliğini önemsiyoruz. Güzergâha yürüme mesafesi olarak öngördüğümüz 500 metre uzaklıkta toplam 65 bin araç sahipliği var. Bu bizim için çok önemli, bu araçların artık şehir içine girmemesini sağlamamız gerekiyor. Metro istasyonu bağlantısı olmayan bir güzergâhımız mevcut değil. İlerleyen zamanda ikinci etabı da planladığımızda, tüm bu bisiklet yollarını birleştirmeyi hedefliyoruz. Bisikletliler için kesintisiz bir ulaşım ağı kuracağız."

MERT YILMAZ/İLKSAYFA-

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