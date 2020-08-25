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İlk dersimiz: Dezenfeksiyon

Altındağ Belediyesi yeni eğitim ve öğretim yılı için tüm hijyen tedbirlerini aldı. İlçe genelindeki tüm okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması başlatıldı.
İlk dersimiz: Dezenfeksiyon

Altındağ Belediyesi'nin, Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk andan itibaren toplum sağlığının korunmasına yönelik başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürüyor. Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, Altındağ'daki okullarda dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Okulların, eğitim ve öğretim döneminin başlayacağı tarihe kadar düzenli olarak dezenfekte edileceğini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Öğrencilerimizin ve velilerin içinin rahat etmesi adına ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi.

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ÖĞRENCİLER DERSE TERTEMİZ ORTAMDA BAŞLAYACAK
Altındağ Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen dezenfekte ve temizlik çalışmaları ile okullarda sağlıklı ve steril bir ortam oluşturuluyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda derse başlamaları için sınıflar, ortak kullanım alanları, koridor ve lavabolar, ekipler tarafından tek tek dezenfekte ediliyor. Yapılan dezenfekte çalışmaları ile, insan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukların minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

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