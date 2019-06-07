İlk durak Bilkent

TESTUD, başta Rusya Sağlık Bakanı olmak üzere çeşitli Rus Bakanlara, ülke genelindeki şehir hastanelerini yerinde anlatacak. Haziran ayında yapılması planlanan organizasyonun ilk durağı Bilkent Şehir Hastanesi olacak.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD), 2019 yılının Türkiye-Rusya Kültür Yılı olması nedeniyle tanıtım çalışmalarına Rusya’da ağırlık verdi. Bu ay içerisinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olan dernek, dünyada da örnek gösterilen şehir hastanelerini ve başarılı uygulamalarını Rus Bakanlara yerinde anlatacak. Bu uygulamayla sağlık alanında 100 bin Rus turist getirmeyi amaçlayan dernek, ülke ekonomisine 1 milyar dolar döviz kazandırmayı hedefliyor.

HEDEF 100 BİN RUS TURİST

Rusya’da termal sağlık turizmini tanıtmaya yönelik yaptığı çalışmalarla dikkatleri çeken Dernek, sağlık turizmine yönelik 100 bin Rus turist hedefini gerçekleştirmek amacıyla özveriyle çalışıyor. Rusya’da kurduğu temaslarla bugüne kadar ülkenin termal zenginlerini ve başarılı sağlık uygulamalarını hem Türkiye’de hem Rusya’da yaptığı çalışmalarla Ruslara anlatan TESTUD, Türkiye’nin sağlık turizmine önemli bir katkı sağlayacak yeni bir organizasyonu gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı.

YERİNDE TANITILACAK

TESTUD, başta Rusya Sağlık Bakanı olmak üzere çeşitli Rus Bakanlara, ülke genelindeki şehir hastanelerini yerinde anlatacak. Belirli periyodik aralıklarla Türkiye genelindeki şehir hastanelerini inceleyecek olan Rus Bakanların ilk durağı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi olacak. Haziran ayında yapılması planlanan organizasyon kapsamında Bilkent Şehir Hastanesi’ni Rus Bakanlara, TESTUD Başkanı Yavuz Yılık ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Turizmi Birimi yerinde tanıtacak.

Yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sağlık turizmi, şifalı suları, kaliteli tesisleri ve rehabilitasyon merkezleri ile başarılı sağlık uygulamalarını Rusya’da tanıtmaya yönelik yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan Yılık, bu bağlamda Rus Bakanları Türkiye’de ağırlayarak, şehir hastanelerini tanıtacaklarını bildirdi.

1 MİLYAR DOLAR DÖVİZ

Büyük bir sağlık projesi olan ve aynı zamanda dünyada da örnek gösterilen şehir hastanelerinin ve başarılı uygulamalarının özellikle Rusya’da büyük yankı bulduğunu dile getiren TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, gerçekleştirdikleri faaliyetlerde Ruslarda Türkiye’nin sağlık turizmine yönelik bir farkındalık oluşturduklarını belirtti. “2020 hedefimiz, rehabilitasyon ve termal turizmde kademeli olarak ülkemize ortalama 100 bin Rus turist getirmek ve ülkemize 1 milyar dolar döviz kazandırmak” diyen Yılık, bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com