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İlk Göktürk’ün ikinci oyuncusu açıklandı

Geçenlerde ilk Göktürk filminin ilk oyuncusu duyuran Alper Çağlar dizinin ikinci oyuncusunu açıkladı.
İlk Göktürk’ün ikinci oyuncusu açıklandı

Uzun bir süredir Türk tarihi ve mitolojisine dayanan Göktürk üçlemesi üzerinde çalışan Alper Çağlar (İlk Göktürk) filminin ilk oyuncusu Robert Maaser’ı açıklamıştı. Alper Çağlar çok geçmeden İlk Göktürk’ün ikinci oyuncusunu da duyurdu.

İlk Göktürk’ün ilk oyuncusu açıklandı

Börü, Dağ ve Dağ 2 filmleriyle büyük bir izleyici kitlesine ulaşan yönetmen ve yapımcı Alper Çağlar'ın projesi Göktürk üçlemesine ilişkin üçlemenin ilk filmi (İlk Göktürk)’ün ikinci oyuncusu Tuğba Sunguroğlu’nu takipçilerine duyuruldu.

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Alper Çağlar, paylaşımında, ”İlk Göktürk için açıklayacağım ikinci kast Türk oyuncu Tuğba Sunguroğlu. Fazla detaya giremem çünkü başrol, ama mektepli oyunculuk birikimi, ona milli şuuru çağdaşlıktan taviz vermeden aşılamış bilge annesi ve o karakterin aklımdaki haline birebir uymasıyla fazla detay vermeme de gerek yok zaten.” dedi.

Tuğba Sunguroğlu kimdir?

17 Mayıs 1999 Eskişehir doğumlu olan Tuğba Sunguroğlu, Cannes Film Festivali ve Toronto Uluslararası Film Festivali’nin seçkilerine dahil edilmiş ve Fransa’nın 88. Akademi Ödüllerinin En İyi Yabancı Film Kategorisi için resmi aday gösterilmiş olan Deniz Gamze Ergüven imzalı Mustang adlı sinema filminde Selma karakterini canlandırmıştır.

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İlk Göktürk’ün ilk oyuncusu açıklandı

İlk Göktürk’ün ilk oyuncusu açıklandı

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