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İlk Göktürk’ün ilk oyuncusu açıklandı

Uzun bir süredir Türk tarihi ve mitolojisine dayanan Göktürk üçlemesi üzerinde çalışan Alper Çağlar (İlk Göktürk) filminin ilk oyuncusunu açıkladı.
İlk Göktürk’ün ilk oyuncusu açıklandı

Börü, Dağ ve Dağ 2 filmleriyle büyük bir izleyici kitlesine ulaşan yönetmen ve yapımcı Alper Çağlar'ın projesi Göktürk üçlemesine ilişkin üçlemenin ilk filmi (İlk Göktürk)’ün ilk oyuncusu Robert Maaser’ı takipçilerine duyuruldu.

Robert Maaser kimdir?

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Türk tarihi ve mitolojisinin anlatılacağı İlk Göktürk filminde oynayacak olan ilk isim Robert Maaser aslında kim? 19 Temmuz 1990, Strausberg doğumlu olan oyuncuyu bilmeyenler için kariyeri oldukça dolu bir oyuncu The Dare, Görevimiz Tehlike 5, Charlie’nin Melekleri gibi birçok önemli yapımlarda rol aldı.

Alper Çağlar daha önceki açıklamalarında "Türklük bir nehir. O nehrin dönemeçleri de yüreklere hitap eden, tarihe mal olmuş insanlar. Bize yakın dönemlerde Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Alp Arslan var. Ama biraz daha önceye gidersek Bumin ve İstemi var. Eğer bin yılda 4 bin kilometre batıya gelip şu an Anadolu, Balkanlar, Volga ve Kazan'da Türkler varsa, bunun sebebi Göktürk Devletidir" dedi.

Göktürk üçlemesinin kendisinin rüyası olduğunu söyleyen Alper Çağlar, “Türk kültürünün kökenlerini, tüm dünyanın imreneceği bir filmde resmetmek ikincisi. Üçüncü kuş ise belki de en önemlisi, 'duygu'. Daha da net olmak gerekirse, cesaret duygusu.” dedi.

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