İlk gün 14 köy özgür

Barış Pınarı Harekatı'nın 2. gününde Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad ve Rasulayn'da 14 köyü PKK'lı teröristlerin işgalinden kurtardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) PKK/YPG'li teröristleri temizleyip terör koridoruna son verme amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürüyor. İlk gün havadan ve karadan 200'den fazla hedefin vurulduğu operasyonun ikinci gününde kara intikali hız kazandı. Sınır hattındaki Tel Abyad ve Rasulayn'ın çevre köylerini temizlemeye başlayan askerler, dün 14 köyü PKK/YPG güçlerinden arındırdı.

Harekatın ilk 24 saatinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 228 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların yanında çok sayıda yaralı ve teslim olanların da bulunduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın komutanlarla sabaha dek karargahtan takip ettiği harekat PKK'lılar için tam bir bozguna dönüştü. Teröristler pek çok noktada cephe hattını bırakarak kaçtı.

Ayn el-Arab, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin merkezinde ise PKK, havada görüş kısıtlaması için lastik yakmayı sürdürdü. Bu bölgelerde gökyüzü gün boyunca karardı. Türkiye'nin sınır ilçelerine havanlı saldırıları içinde sivillerin bulunduğu binalardan yapan teröristler, kaçmak isteyen sivilleri 'canlı kalkan' yapmak amacıyla zorla bölgede tutuyor. Merkezden çıkmak isteyen bazı sivillerin PKK'lılarca öldürüldüğü belirtiliyor.

Yüzlerce komando ve SMO birlikleri dün güneşin ilk ışıklarıyla birlikte belirlenen noktalardan Suriye'ye girdi. İlk etapta Rasulayn için 6 bin, Tel Abyad için ise 5 bin askerin görevlendirildiği, Akçakale'de 5 bin komandonun da intikal için hazır bekletildiği öğrenildi. Yüzlerce araçlık konvoyla Suriye'ye sevk edilen SMO unsurlarının sayısına ilişkin net bir bilgi verilmezken SMO kaynakları Dadad, Kişto, Biraşık, Mesihi, Meşrefe, El Yabse, Tel Fander, Hamidiye, Tel Halef, Aluk, El Havi, Muhaysen, Harbali ve Tel Erkam köylerinin kontrol altına alındığını bildirdi.