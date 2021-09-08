İlk hasadın kazanları kaynıyor

Bala Afşar Mahallesi’nde ilk yöresel bulgur hasadına başlanırken, üretilen bulgurlar kooperatiften satın alınarak Başkent Market raflarında yerini alacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, yerli üreticileri desteklemek ve Ankara halkıyla aracı olmadan doğrudan üreticiden alınan doğal ürünleri buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Başkent Market modeli ile yerli üretim artmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası da “Tarımsal Üretim Sözleşmesi” modeli ile Ankara’daki kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerin ürettiği hububat ve bakliyatları satın almaya başladı.

TARIMSAL ÜRETİM SÖZLEŞMESİ İLE İLK HASAT

Başkent’te kırsal kalkınmaya katkı sağlamak için sözleşmeli üretim modelini yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve yerli üreticilerin yetiştirdiği sağlıklı, güvenilir, hijyenik ve yöresel hububat ve bakliyat ürünlerini satın alarak Başkent Market raflarında satışa sunuyor.

Bu kapsamda Ankara Bala ilçesi Afşar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Afşar Balam Kadın Kooperatifi ile yapılan “Tarımsal Üretim sözleşmesi” sonrasında ilk yöresel bulgur hasadına başlandığını belirten Halk Ekmek Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Gönenç, “Bugün Anadolu coğrafyasında binlerce yıldır süregelen bir geleneği devam ettiriyoruz. Buğday, su ve güneş ışığıyla muhteşem ve harika bir besin üretiliyor. Üretilen bu bulguru biz de Başkent Marketlerde Ankaralıların beğenisine sunacağız. Emeği geçen tüm kooperatif üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

YÖRESEL BULGUR BAŞKENT MARKETLERDE TÜKETİCİYE SUNULACAK

Yeni model üretim sayesinde yerli üreticilerin ürünlerini satın alarak aynı zamanda Başkent ekonomisini canlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘Benim en büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek, kırsalda işsizliği azaltmak’ vaadini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 29 Nisan 2020 yılından bugüne kadar 8 tanesi kadınlarca kurulan 14 üretici kooperatifi ile 3 üretici birliğinden 50 milyon TL’lik 756 yöresel ürün alımı yaptık. 3 kooperatiften aldığımız hizmeti 17-18 kooperatife çıkardık. Diğer kooperatiflerin olduğu gibi kadın kooperatiflerimiz de çok kıymetli. Kadınların el emeklerini, kültürlerini ve tarihlerini yansıtmaları açısından çok önem taşıyor. Bu manada 5 kadın kooperatifiyle sözleşme imzaladık. İlk hasadımızı Bala Afşar Balam Kadın Kooperatifinde gerçekleştiriyoruz. Bizlere bulgur ve kavurga yapacaklar. Hububat ve bakliyatta Ankara üreticisinin ürettiği kaliteli ve hijyenik ürünleri Ankara halkıyla buluşturacağız. Halk Ekmek olarak kooperatiflerimizin sonuna kadar yanındayız. Kaliteli, sağlıklı ve güvenilir üretimlerini destekliyoruz.”

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HAZIRLANIYOR

Büyükşehir Belediyenin desteğinin üretici kadınlar için çok kıymetli olduğunu dile getiren Bala Afşar Bala’m Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Dr. Figen Ar da düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bundan birkaç ay önce Halk ekmek Genel Müdürümüz ve yönetim kurulu başkanımız kooperatifimizi ziyaret ettiler ve sözleşme imzaladık. Bulgurumuza talip oldular. Şu an sözleşmeli üretim modelini hayata geçirdik. Kadın üyelerimiz bulguru geleneksel yöntemlerle kaynatıyorlar, seriyorlar, eliyorlar ve bulgur öğütme makinesinde bulgur haline getiriyorlar. Sonrasında bulgurumuz Başkent Marketlerin raflarında yerini alacak.”



