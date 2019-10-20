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İlk hasat zeytinyağı 15 bin liraya satıldı

Çanakkale'nin Geyikli beldesinde düzenlenen zeytin hasat şenliğinde, dualar eşliğinde toplanan zeytinlerin sıkılmasıyla elde edilen ilk zeytinyağı, açık artırmayla 15 bin liraya satıldı.
İlk hasat zeytinyağı 15 bin liraya satıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde, bu yıl ilki düzenlenen zeytin hasat şenliğinde, açık artırmayla 15 bin liraya satılan ilk zeytinyağından elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ezine Kaymakamlığı, Geyikli Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Geyikli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Geyikli İlkokulu'nda gerçekleştirlen etkinlikte, sembolik zeytin hasadı yapıldı.

Dualar eşliğinde toplanan zeytinlerin sıkılmasıyla elde edilen bir litrelik zeytinyağı şişelendikten sonra açık artırmayla 15 bin liraya satıldı. Satıştan elde edilen gelir, Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

Daha sonra şenlik kapsamında gerçekleştirilen zeytinyağı yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu tarafından verildi.

İskenderoğlu, burada yaptığı konuşmada, Geyikli için bereketli bir hasat yılı olmasını diledi.

Çanakkale için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden İskenderoğlu, "Ezine'de Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni hazırlıyoruz. İnşallah zeytinin, zeytinyağının daha da değerleneceği, nitelendirileceği bu çalışmayla, Çanakkale, Ezine ve Geyikli'nin dünya markası olmasıyla ihracata hız vereceğiz." dedi.

Ardından resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler adına okul bahçesine zeytin fidanı dikildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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