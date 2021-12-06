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İlk Kadın Milletvekili Satı Çırpan’ın anısına yapılan Satı Kadın Kültür Evi yakında açılacak

Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan ve Satı Kadın olarak bilinen Satı Çırpan anıldı. Anma töreninde konuşan Başkan Oğuz, yapımında sona gelinen Satı Kadın Mahalle Kültür Evi’nin açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceklerini söyledi. 
İlk Kadın Milletvekili Satı Çırpan’ın anısına yapılan Satı Kadın Kültür Evi yakında açılacak

Kahramankazan’da, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87’inci yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden olan Satı Kadın gün dolayısıyla anıldı. Satı Kadın’ı anma programına Satı Kadın’ın ailesi, belediye başkan yardımcıları, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında ilk olarak Satı Kadın’ın anıt mezarında Kuran-ı Kerim okunarak, anıt mezara çelenk ve çiçekler bırakıldı. Daha sonra Satı Kadın’ın Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evinde Satı Kadın’ın hayatı anlatılarak, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişine ilişkin bilgiler verildi. Katılımcılar programın ardından, Satı Kadın’ın kullandığı eşyalar, kıyafetleri ve döneme ilişkin eşyaların sergilendiği Kahramankazan Belediyesi Satı Kadın Müzesi Evi’ni gezdi. 

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Satı Kadın Kültür Evi müjdesi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, dünyanın gelişmiş birçok ülkesinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin önemine değinerek, bu kapsamda Satı Kadın’ın Türk kadınları için çok önemli bir rol model olduğunun söyledi. Oğuz, “1934’te Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimlerde okuryazarlığı olmayan bir Anadolu kadını, kıvrak zekâsı ve girişimciliği sayesinde milletvekili olmayı başarmıştır. Satı Kadın’ın tüm kadınlara örnek olmasını diliyorum. Bu kapsamda Kahramankazan’ın ve Türkiye’nin gururu olan Satı Kadın’ı tanıtmak ve gelecek nesillere anlatmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Oğuz ayrıca, yapımında sona gelinen Satı Kadın Mahalle Kültür Evi’nin açılışını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceklerini söyledi. 

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Satı Kadın kimdir?

Kahramankazanlı olan Satı Kadın, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından yapılan ilk genel seçimde meclise giren 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1935-1939 yılları arasında 5. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. O yıl seçilen ilk 18 kadın milletvekili arasında yer aldı. 1956 yılında hayatını kaybeden Satı Kadın, aynı zamanda "ilk köylü kadın milletvekili" olarak da anılmaktadır.

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