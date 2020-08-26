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İlk Koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller aşının etkilerini anlattı

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi olan 44 yaşındaki Jennifer Haller aşının etkilerini paylaştı. Haller, "Kendimi harika hissediyorum, bende yan etki olmadı" dedi.
İlk Koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller aşının etkilerini anlattı

ABD’nin Seattle kentinde yaşayan Jennifer Haller, ABD'de aşı enjekte edilen ilk kişi olmuştu. Haller basına yaptığı açıklamada "Şimdi geriye dönüp baktığımda, bunun gerçekten ne kadar önemli olduğunu anlıyorum" dedi.

Jennifer Haller, aşının yapıldığı bölgede hafif omuz ağrısı dışında hiçbir yan etkisi olmadığını söyledi. Haller, "Kendimi harika hissediyorum, bende yan etki olmadı" dedi. Haller tekrar gönüllü olup olmayacaklarını sorulduğunda Haller, "Evet, kesinlikle" dedi

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