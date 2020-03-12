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İlk koronavirüs vakası sonrası 3 ürünün satışında yüzde 300 artış var

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse ilişkin Türkiye'de de ilk vaka görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir kişide virüs tespit edildiğini açıklamasının ardından belli başlı ürünler ciddi talep görüyor.
İlk koronavirüs vakası sonrası 3 ürünün satışında yüzde 300 artış var

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği açıklamasında, "Avrupa’da etkisini göstermeye devam eden Covid-19 salgını nedeniyle alınan karantina kararları paralelinde insanların evlerinden çıkmadığı ya da çıkmak istemediği birçok lokasyonda perakende sektörünün durma noktasına geldiği görülüyor.

Birçok ülkede online alışverişte daha önce hiç karşılaşılmayan bir büyüme yaşanmakta. Bu artışın Corona virüsü tehlikesi devam ettikçe de devam edeceği öngörülüyor.

Tüm dünyada büyüyen e-ticaret pazarı, krizin tetiklemesi ile birlikte birkaç yıllık büyüme oranlarına çok daha kısa sürede ulaşabilir" denildi.

3 GRUPTA YÜZDE 300 ARTIŞ VAR!
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vakaların görüldüğü ülkelere kıyasla ülkemizde günlük alışveriş davranışlarında çok ciddi bir değişiklik görülmüyor. İnsanlar, geleneksel perakendenin hakim olduğu AVM’lerde gezebilmekte, perakende mağazalarında alışveriş yapabilmekteler.

Türkiye’de e-ticaret’de Corona virüsünden dolayı olağan dışı bir işlem hacmi de gözlemlemiyoruz.
Buna karşın, olağan büyüme ve hacimlerinde seyreden e-ticaret pazarımızda; temizlik ve hijyen ürünlerinin, medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında ortalama yüzde 300’e varan oranlarda bir artış olduğunu söyleyebiliriz” diyor.

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