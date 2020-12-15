İlk kültür evi tamamlandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un seçim vaatleri arasında yer alan ve ilçedeki tüm merkez mahallelere yapılacak olan Mahalle Kültür Evleri projesinin ilki tamamlandı.

Atatürk Mahallesi’nde yapılan ilk mahalle kültür evine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Ankara’ya gelişinde karşılayan seymenbaşı Kahramankazanlı Güvençli İbrahim Çavuş’un ismi verildi. Kültür evinde çok amaçlı salondan kütüphaneye, dersliklerden sanat atölyelerine kadar birçok donatı yer alıyor.

Başkan Oğuz’un, seçim döneminde belediye başkanı seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi vadettiği projeler arasında yer alan Mahalle Kültür Evleri’nin ilki tamamlandı.

İlki en büyük mahalleye

Mahalle Kültür Evleri’nin ilki, ilçenin en kalabalık nüfusa sahip olan mahallesi olan Atatürk Mahallesi’nde yapıldı. Mahalle kültür evi 150 iş gününde tamamlandı. Mahallelilik bilincini artıracak, birlik ve beraberliği pekiştirecek, çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunacak olan Mahalle Kültür Evi birçok donatıyı bünyesinde barındırıyor. Mahalle kültür evinde, çok amaçlı salon, kütüphane, fuaye alanı, derslikler, resim, müzik ve el sanatları atölyeleri yer alıyor. 550 metrekare inşaat alanına sahip olan ve İki katlı olarak inşa edilen mahalle kültür evi, kültür değerlerimizi yansıtan bir mimariye sahip. Pandemi nedeniyle açılışı yapılamayan kültür evi hizmete hazır hale getirildi. Kültür evi pandemi tedbirlerine göre kullanılmaya başlanacak.

Engelsiz bina özelliği

Engelli bireylerin erişimi ve kullanımı açısından tüm detayların düşünüldüğü mahalle kültür evi engelsiz bina özelliğinde inşa edildi. İlk mahalle kültür evine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Ankara’ya gelişinde karşılayan seymen başlarından olan Kahramankazanlı Güvençli İbrahim Çavuş’un ismi verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın katkılarıyla yapılan mahalle kültür evleri projesi, Atatürk Mahallesi’nin ardından ilçedeki diğer merkez mahallelerde de hayata geçirilecek.

Önemli değer katacak

Başkan Oğuz, ilçeye önemli bir değer katacak olan mahalle kültür evleri projesinin ilkinin tüm Kahramankazan halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Kahramankazan'ın tarihi şahsiyetlerinden İbrahim Çavuş'un anısını yaşatmak için adını yeni yapılan kültür evine verdiklerini söyleyen Oğuz, “Gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de mahalle kültür evleri olacak. İlkini Atatürk Mahallemizde yaptığımız bu kültür evlerini daha sonra tüm merkez mahallelerimizde de yapacağız. Bu hizmetleri halkımızla, devletimizle, iktidarımızla omuz omuza yürek yüreğe gerçekleştiriyoruz. Projemize desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a tüm Kahramankazan halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.