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İlk mahsüller toplanıyor hasat başladı

Hobi bahçelerinde sebze yetiştiren vatandaşlar, ilk ürünleri hasat etmenin heyecanını yaşıyor. Özenle toplanan fasulye, domates, biber ve salatalık gibi ürünler sofraları süslüyor.  
İlk mahsüller toplanıyor hasat başladı

Hobi bahçelerine bahar aylarında ekilen ve dikilen ürünlerin, ilk hasadı bugünlerde başladı. Sezonun ilk mahsulünü toplamanın heyecanını yaşayan vatandaşların bahçelerindeki tatlı telaşı sürüyor.   

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ÇOK SAYIDA ÜRÜN ÖZENLE TOPLANIYOR

Bunaltıcı sıcak yaz günlerinde şehrin gürültüsünden ve hareketliliğinden kaçarak kendilerini bahçelere atan vatandaşlar, bostanlarında yetiştirdikleri ürünleri toplayarak vakit geçiriyor.  Bahçelerde ekilen-dikilen fasulye, domates, biber, ay çiçeği, kabak, patlıcan, karpuz, salatalık, maydanoz, marul gibi ürünlerin hasadı gerçekleştiriyor. Toplanan doğal ürünler, ardından sofrayla buluşuyor.

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FAZLASI SATIŞA SUNULUYOR

Bahçedeki ürünleri damlama sulama sistemiyle sulayan üreticiler, elde ettikleri sebzelerle hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ürünlerin fazlasını satışa sunarak elde edilen gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

TADI VE KOKUSU BİLE FARKLI…

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Pursaklar’daki bir hobi bahçesi sahibi, bahçelerinde ilk ürünlerini almanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtiyor.  Gazetemize konuşan vatandaşlar, “Bahar aylarında ekim-dikim işlerimizi yapmıştık. Bugünlerde ise ilk mahsulü toplamaya başladık. Şimdi fasulye, domates, biber ve salatalıkların hasadını gerçekleştiriyoruz. Doğal bir şekilde yetişen organik ürünlerin tadı ve kokusu bile farklı oluyor. Hormonlu sebzeler gibi değil anlayacağınız. Ürün kaliteli olunca, parayla almak isteyen de oluyor. Ürünlerin fazlasını satıp aile bütçemize katkı sunuyoruz” diyor. 

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

 

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