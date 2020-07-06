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İlk misafirlerini ağırladı

Pandemi süresince bakım ve tadilat işlemlerinden geçirilerek baştan aşağı yenilenen yeşil cennet Yakacık Mesire Alanı, uzun bir aranın ardından ilk misafirlerini ağırladı. 
İlk misafirlerini ağırladı

5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanını torunu ile birlikte ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, piknik yapmak ve temiz hava almak için Yakacık Mesire alanını tercih eden Başkent sakinlerine mutlu ve huzurlu bir hafta sonu diledi.

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Yakacık tüm Başkentlilere hizmet edecek
Yenilenen Mesire Alanını inceleyen Yaşar, “Sadece Yenimahalle sakinlerinin değil, tüm Başkent halkının kurulduğu günden bu yana ailesiyle birlikte keyifle vakit geçirmek için tercih ettiği Yakacık Mesire Alanı tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizi etkisi altına alan Corona Virüs salgını dönemini fırsat bilerek mesire alanımızı baştan aşağı yeniledik. Yaptığımız bu yenileme çalışması ile Yakacık Mesire Alanı uzun yıllar Ankara sakinlerine hizmet edecek” dedi.

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Her ayrıntı düşünüldü
Bütünüyle yenilenen Yakacık’ta vatandaşın rahatı için her ayrıntının düşünüldü. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan mesire alanında; bin 500 ağaç, 4 bin fidan, 5 bin çalı bitkisi, 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı, 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası, basketbol sahası ve 4 adet çocuk oyun alanı bulunuyor. Ayrıca Yakacık Mesire Alanında bulunan kamelya ve piknik masaları, çocuk oyun alanları ve oyuncaklarının tümü yenilenirken mangal yakmak isteyen vatandaşlar için barbekülerin onarımı gerçekleştirildi. 

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