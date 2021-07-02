İlk Muayene Köse'ye

Mamak Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı. 15 branşta hizmet veren hastanenin ilk muayene başvurusunu Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse hastanede incelemede bulundu.

Uzun yıllardır yapımı süren Mamak Devlet Hastanesi hizmete açıldı. İlk etapta 15 branşta hasta kabulüne başlayan hastane, önümüzdeki günlerde tam kapasite ile çalışacak. Hastanenin ilk muayene başvurusunu ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptı. Köse, yaptığı açıklamada hayırlı olsun temennisinde bulundu.

İNCELEMEDE BULUNDULAR

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak Devlet Hastanesi’nin hizmet vermeye başlayan poliklinik alanında incelemelerde bulundular.

RESMİ AÇILIŞI DAHA SONRA YAPILACAK

Kısa süre içerisinde resmî açılışının yapılması planlanan hastanenin, dahili ve cerrahi branşlardan oluşan 18 polikliniği Mamak halkına hizmet vermeye başladı. 15 branşta hizmet veren hastanenin ilk muayene başvurusunu ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA