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İlk Sağlık Müdürlüğün'de Görev Değişimi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma atandı.  
İlk Sağlık Müdürlüğün'de Görev Değişimi

 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü görevini uzun süredir yürüten Prof. Dr. Mehmet Gülüm'ün, Şanlıurfa'ya İl Sağlık Müdürü olarak atanmasının ardından boşalan koltuğa Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma oturdu. 
DEVİR TESLİM YAPILDI

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Zülfikar Akelma, Ankara İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sırrı Kotanoğlu’ndan görevi devralarak mesaiye başladı. Çiçeği burnundaki İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, devir teslim töreni sonrasında müdürlük yöneticilerine özellikle pandemi sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, beraber çalışmaktan mutluluk duyacağını kaydetti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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