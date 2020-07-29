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İlk sebze hasadı başladı

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik projeleri birer birer uygulayan Başkan Yavaş’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesine ait boş ve atıl durumdaki tarım arazilerinde başlatılan üretim atağının ilk meyveleri de alınmaya başladı.
İlk sebze hasadı başladı

İlk olarak Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Macar Fiği tohumunun (yem bitkisi tohumu) hasadını yapan Büyükşehir Belediyesi şimdi de Gölbaşı Karaoğlan’da yetiştirilen sebzelerin hasadını gerçekleştiriyor.

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ÜRETEN DE KAZANAN DA BAŞKENT OLACAK
  
Yerli üretimi artıran kırsal kalkınma projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi’nde 250 dönüm alana ekilen sebzeleri (sivri biber, dolma biber ve salatalık) toplamaya başladı.
   
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait arazilerde ekilen sebzelerin beklenilenden daha fazla ürün vermesinin sevindirici olduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, şu bilgileri verdi:
“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla Gölbaşı Karaoğlan’da 2 bin 700 dönümlük arazide mayıs ayında sebze ekimi gerçekleştirdik. Bugün de sebze ekiminin hasadını yapmaya başladık. Sebze ve meyvelerimiz arasında domates, salatalık, kabak, biber, kavun ve karpuz çeşitlerimiz mevcut. Öncelikli olarak salatalık ve biberde hasadımız başladı. Nohut hasadını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik.”

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YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DAĞITILIYOR
   
Ürettiği ürünlerin hasadını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında sosyal yardım alan ailelere bu ürünleri ücretsiz dağıtıyor.
    
BELKO Soğuk Hava Deposu’nda muhafaza edilen ürünler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda kolileriyle birlikte teslim ediliyor.

SIRADA DOMATES, FASULYE, KAVUN, KARPUZ VE PATATES HASADI VAR    
    
Patates ekimi sonrası bakımlarının devam ettiğini belirten Köremezli, “Önümüzdeki dönemde patatesin de hasadına başlayacağız. Kısa bir süre içinde ise domates, fasulye, kavun ve karpuzumuzu tarlamızdan toplamış olacağız” dedi.
   
Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik desteklerinin devam ettiğine de dikkat çeken Köremezli, Ankara’da bu yıl 5 milyon 827 bin adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Böylece kent genelinde 3 bin 500 dönümlük alanda sebze üretimi gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.

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