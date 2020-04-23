İlk TBMM binasındaki halı panoda ne yazıyor?

İlk TBMM binasındaki asılı olan halı panoda ne yazıyor? Meclis Başkanı Odası'ndaki pano nerede yapıldı? Bu konudaki tüm merak edilenleri Ankara Şehir Tarihçisi Abdülkerim Erdoğan açıkladı.