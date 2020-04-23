İlk TBMM binasındaki halı panoda ne yazıyor?

Ankara Şehir Tarihçisi Abdülkerim Erdoğan, bundan tam 100 yıl önce açılan TBMM'nin içerisindeki 'Meclis Başkanı Odası'nda asılı bulunan halı panoyla ilgili ilginç bilgiler verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, halı panoda yazılanları açıklayarak şunları kaydetti: "Birinci Meclis binası Reis (Meclis Başkanı) Odası'nda bulunan halı panoda sırasıyla yıldız altında 'Allah', yeşil renk hilal içinde 'Ankara', altında '4 Şaban 1338', onun altında '23 Nisan 1336', büyük yeşil renk hilal içinde 'Türkiye Büyük Millet Meclisi' ve panonun sol alt köşesinde de 'Isparta' yazılıdır."
Osman Akdoğan/ilksayfa
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