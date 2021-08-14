İlk toplantı yapıldı

Tokat Dernekler Federasyonu'nun (TOKFED) 14 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulu sonrasında yönetim kurulunun ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı.

Tokat Dernekler Federasyonu'nun (TOKFED) 14 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulu sonrasında yönetim kurulunun ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı. TOKFED'in Genel Başkanlığına; tekrar, Kamil Dündaroğlu getirildi.

Genel Başkan Kamil Dündaroğlu geçmişte yapılan çalışmalar hakkında yönetim kurulu üyelerini bilgilendirerek önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini ve gerçekleştirilmesi planlanan kısa vadeli planlar hakkında üyeler ile görüş alışverişinde bulundu. Dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.