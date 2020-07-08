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İlk yarıda 422 milyon dolarlık deri ayakkabı ihraç ettik

Deri ayakkabı sektörü, yıla yüzde 17,5'lik ihracat artışıyla başlamasının ardından ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle nisanda dip seviyeleri görse de ilk yarıda toplam 422 milyon dolarlık dış satıma ulaştı
İlk yarıda 422 milyon dolarlık deri ayakkabı ihraç ettik

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen ilk yarıda Türkiye'nin deri ayakkabı ihracatı 422 milyon dolara dayanırken, sektör haziran ayında dış satımını yüzde 51,8 artırarak hızla toparlanma sürecine girdiğinin de sinyalini verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye ilk yarıda 421,9 milyon dolarlık deri ayakkabı ihraç etti.

Bu rakam geçen yılın ilk yarısında 514,6 bin dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu da Kovid-19 kaynaklı alınan tedbirler neticesinde sektörün ihracatının yıllık bazda yüzde 18 azaldığını ortaya koydu.

Aylara göre bakıldığında deri ayakkabı sektörü, ihracatını ocakta yıllık yüzde 17,5 artırarak 84,2 milyon dolara ulaştırdı. Dünyada Kovid-19 salgınının birçok ülkeye sıçradığı şubat ayında sektörün ihracatı yüzde 5,1 ile sınırlı artsa da 100 milyon doların üzerinde kalmayı başardı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesiyle tedbirlerin uygulanmaya başlandığı mart ayında deri ayakkabı sektörünün ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 24,9'luk sert düşüşle 92,7 milyon dolara geriledi.

En büyük düşüş nisan ayında
Kovid-19 tedbirlerinin arttığı ve birçok ülkenin sınırlarını kapatmasıyla ihracatın neredeyse durma noktasına geldiği nisan ayında deri ayakkabı sektörü 35,6 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirebildi.

Geçen yılın nisan ayında 87,9 milyon dolarlık ihracata imza atan deri ayakkabı sektörü, böylece yıllık bazda yüzde 59,5'lik dış satım kaybına uğradı. Bu da ilk yarıda deri ayakkabı sektörü ihracatının miktar bazında gördüğü en dip seviye oldu.

Haziranda toparlanma sinyali
Deri ayakkabı sektörü, mayıs ayında 38,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu rakam önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 düşüşe işaret etti.

Sektör toparlanma sinyalini ise haziranda verdi.

Ekonomilerin yeniden açılma yönünde çabalarının arttığı ve kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırıldığı haziran ayında, deri ayakkabı sektörü 65,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu da geçen yılın haziran ayına göre yüzde 51,8'lik artış anlamına geldi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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