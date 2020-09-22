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İlk ziyaretini TOKİ İlkokuluna

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 2020–21 eğitim ve öğretim yılının ilk ziyaretini TOKİ İlkokuluna gerçekleştirdi. 
İlk ziyaretini TOKİ İlkokuluna

Kaynaştırma dersinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Esen, çocuklara beşli maske paketi, sosyal mesafe dikkat rozeti ile Türkiye haritası yapbozu hediye etti. Esen, ayrıca pandeminin ortaya çıktığı ilk süreçte sosyal medya hesabından duyurduğu okulun ilk gününde tuz lamba hediye etme sözünü de yerine getirdi. Tuz lambaların, Çankırı’daki diğer okullara da yeni eğitim ve öğretim yılı hatırası olarak gönderileceği belirtildi. 

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İlkokul öğrencilerini ziyaret ederek yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Başkan Esen,  pandemi sürecinde öğrencilerin ve öğretmenlerin en büyük destekçilerinin veliler olacağını söyledi. Çocukların kesintisiz ve sağlıklı bir eğitim süreci geçirmeleri için ailelerin titiz ve özverili davranmasının artık bir zorunluluk olduğunu söyleyen Esen, yerel yönetim olarak sürece en olumlu katkıyı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Minikleri okul hayatlarının ilk gününde Belediye Meclis Üyeleri de yalnız bırakmayarak destek verdi. 

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