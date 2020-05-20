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İlkan Karaman Fransa'da hayatın normale dönmeye başlamasından mutlu

Fransa'nın Cholet takımında forma giyen ve yeni tip koronavirüs sürecinde bu ülkede kalan Türk basketbolcu İlkan Karaman, Fransa'da hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.
İlkan Karaman Fransa'da hayatın normale dönmeye başlamasından mutlu

Sezon başında Fransa'nın Cholet takımına transfer olan basketbolcu İlkan Karaman, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki ay evden çıkmama uygulamasının sonlandığını söyledi.

İlkan, "Birçok şey normalleşti. Özellikle benim yaşadığım yerde zaten çok az vaka vardı. Mağazalar açıldı, birçok iş yeri tekrar çalışmaya başladı. Şimdilik her şey yolunda gidiyor." dedi.

Yaşadığı bölgede fazla kritik durumların yaşanmadığını kaydeden İlkan, "O yüzden bir kaygı yaşamadım. Gayet güvenli bir şekilde bu süreci atlattım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye dönmemesine değinen İlkan, "Ben uçuşların başlamasını bekledim. Aynı zamanda biraz ortalığın sakinleşmesini, normalleşmesini beklediğim için burada kaldım. Buradaki imkanlar aynı zamanda antrenman yapabilmemi de sağladı. Bu sebepten ötürü burada kalmayı tercih ettim." diye konuştu.

"Herkesin bir kaybı olacak"
Pandemiden dolayı maçların oynanmamasının kendisini nasıl etkilediği sorusunu yanıtlayan İlkan, şunları söyledi:

"Yani bu durumda ne yazık ki herkesin bir kaybı olacak. Önemli olan en az kayıpla bu durumu atlatmak. Umarım öyle de olur. Maçların oynatılmaması kararı bence gayet saygı duyulabilecek bir karar. Sonuçta dediğim gibi ne karar verirseniz verin, birilerinin illaki zararı olacak. Tüm dünya aynı durumu yaşıyor ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dünya salgınla boğuşurken liglerin oynanması mümkün değildi."

Cholet takımındaki performansını değerlendiren İlkan, "İlk katıldığım dönemde birkaç haftalık adaptasyon sürecim oldu ama sonrasında yükselişe geçen ve bir seviyede beni tatmin eden bir performansım oldu. Bu lige alışmak gerçekten kolay değil, atletizmin en üst seviyede olduğu bir lig. Ama bundan sonra çok daha net ve iyi performanslar sergileyeceğimden eminim." yorumunu yaptı.

"Erman Kunter'in varlığı, gerçekten şanslı olduğum bir durumdu"
Türk antrenör Erman Kunter'in Cholet'in başında olmasının adaptasyon sürecini kısalttığını vurgulayan İlkan, "Erman Kunter'in varlığı, gerçekten şanslı olduğum bir durumdu. İlk defa bir Avrupa takımında forma giyiyorum ve Erman ağabey olmasaydı bu kadar kolay adapte olamazdım. Bana çok yardımcı oldu ve bu süreci en kısa sürede atlatmamı sağladı." şeklinde konuştu.

İlkan, gelecek sezon için plan yapmanın erken olduğunu dile getirdi.

Yaşadığı sakatlıkların ardından performansını artırdığını belirten İlkan, "Sakatlıkla ilgili şansızlıklarım oldu ama ama bunların üzerinden yıllar geçti. Forma girip sahada iyi performans sergilemeye başlayalı uzun zaman oldu." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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