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İlkbahar sonunda etkili olan kar ve dolu 'Kağızman kayısısı'nı vurdu

Kars'ın Kağızman ilçesindeki 1200-1400 rakımlı arazilerde yetiştirilen endemik ürünlerden Kağızman kayısısı çiçek açtığı ilkbaharda etkili olan kar yağışı ve dolu sebebiyle zarar gördü.
İlkbahar sonunda etkili olan kar ve dolu 'Kağızman kayısısı'nı vurdu

Kars'ın Kağızman ilçesinde üretilip yurt dışına ihraç edilen ve yurttaki endemik türlerden olan "Kağızman kayısı"sının rekoltesinde, ilkbaharın son günlerinde etkili olan dolu ve kar yağışı nedeniyle yüzde 60 düşüş bekleniyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde yetişen ve zengin aromasıyla bilinen kayısı, yörede kısa süre önce etkili olan kar yağışı, dolu ve soğuk havaya maruz kaldı.

İriliği ve lezzeti bakımından Türkiye'de yetiştirilen ender kayısı türlerinden olan ve ihraç edilen Kağızman kayısısının bulunduğu bahçeler, bu nedenlerle zarar gördü.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kağızman'da üreticilerin geçimlerini kayısıdan sağlandığını söyledi.

Havaların erken ısınmasıyla Kağızman'da kayısı ağaçlarının çiçeklerini erken açtığını anlatan Günday, "Çiçek zamanında soğuk hava ve yağış olduğu zaman kayısı olumsuz etkileniyor. Kayısıda çiçekteki nektarı donduğu zaman verim düşüyor." dedi.

''Mayıs sonundaki kar yağışı verimi düşürdü''
Günday, mayısın son günlerinde yörede etkili olan soğuk havanın verimi olumsuz etkilediğini belirterek, "Kağızman kayısısı rekoltesinde mayıs sonunda yağan kardan dolayı yüzde 60 oranında azalma bekliyoruz. Kağızman kayısı lezzeti bakımından diğerlerinden daha güzel ama maalesef iki yıldır don olayından dolayı rekoltede düşüş var." diye konuştu.

Kayısıyı ihraç eden üretici Engin Toper de kayısı ağaçlarının bu yıl erken çiçek açtığını aktararak, "Kağızman'da bu yıl ilkbaharda hava sıfırın altına düştü ve kayısı çiçekleri erkenci dona yakalandı. Kağızman'daki kayısı üretimin en büyük kaybı soğuk havada oldu." ifadesini kullandı.

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirlerin Kağızman ilçesinde kayısı toplama sırasında esnetilmesini de isteyen Toper, şunları kaydetti:

"Kağızman kayısının raf ömrü daha uzun, lezzet ve aroması daha güzel, burada rakım yükseldikçe kayısının lezzeti daha güzel oluyor. Kayısı üreticilerinin olumsuz hava koşulları sonrası koronavirüsten de etkilenmemesi için yetkililerden destek bekliyoruz. Özellikle kayısı toplama döneminde işçilere gerekli izinlerin verilmesini istiyoruz."

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