  • BIST 1.429
  • Altın 442,070
  • Dolar 7,9244
  • Euro 9,3562
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Milli pentatlet İlke Özyüksel, toplamda 1052 puan alarak ön eleme müsabakalarını 7'nci sırada bitirdi ve yarın yapılacak finalde yarışmaya hak kazandı.
İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Milli sporcu İlke Özyüksel, Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası'nda finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen ve Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 2021 yılının ilk Dünya Kupası'nda kadın sporcuların ön eleme müsabakaları tamamlandı.

Milli pentatlet İlke Özyüksel, toplamda 1052 puan alarak ön eleme müsabakalarını 7'nci sırada bitirdi ve yarın yapılacak finalde yarışmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlı sporculardan İpek Akşin topladığı 1011 puanla 13'üncü, Sıdal Aslan 984 puanla 21'inci, Yaren Nur Polat ise 937 puanla 24'üncü sırayı elde etti.

Erkeklerde ise milli sporcular Arda Selçuk, Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan, bugün elemelerde finale yükselme mücadelesi verecek.

Organizasyon, 28 Mart Pazar günü katılımcı ülkelerin kadın ve erkek takımlarından oluşan "Karışık Bayrak Yarışları" ile sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk günündeki maçlar tamamlandı25 Mart 2021 Perşembe 09:19
  • İspanyol basınından A Milli Futbol Takımı ve Burak Yılmaz'a övgü25 Mart 2021 Perşembe 09:18
  • Milli Takım'a bir isim daha çağrıldı24 Mart 2021 Çarşamba 15:41
  • UEFA'dan Beşiktaş'a koşullu ceza24 Mart 2021 Çarşamba 15:35
  • Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter futboldan 6 yıl 8 ay men edildi24 Mart 2021 Çarşamba 14:58
  • MotoGP, Moto2 ve Moto3 Dünya Şampiyonalarında 2021 sezonu Katar'da başlıyor24 Mart 2021 Çarşamba 13:22
  • Hatayspor'da başarının sırrı 'bilinçli transfer' politikasında24 Mart 2021 Çarşamba 13:09
  • 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın meşalesi yarın yakılacak24 Mart 2021 Çarşamba 13:09
  • Short Track Milli Takımı sporcularının en büyük hedefi olimpiyatlara katılmak24 Mart 2021 Çarşamba 13:08
  • NBA'de Golden State Warriors'ı 10 sayı farkla yenen Philadelphia 76ers, liderliğini sürdürdü24 Mart 2021 Çarşamba 13:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti