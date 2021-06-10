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İlkokul öğrencilerinden, hasat şenliği

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, okullarında uygulanan 'Hayat Oyunu' projesi kapsamında topraksız serada tarımı öğrenen öğrenciler, yetiştirdikleri marulları hasat ederek, kısır eşliğinde yedi.
İlkokul öğrencilerinden, hasat şenliği

Yunusemre ilçesinde bulunan Mehmet Suphi Egemen İlkokulu'nda hayata geçirilen 'Hayat Oyunu' projesi, eğitimi farklı bir noktaya taşıdı. Proje kapsamında öğrenciler, küçük yaşlarda eğlenerek hayata hazırlanma fırsatı yakaladı. Projede güneş enerji paneli ve rüzgar enerji türbini ile enerji alan topraksız sera, bahçe satrancı, hobi bahçesi, hayat sokağı ve hayvanat bahçesi gibi 5 farklı açık hava sınıfı bulunuyor. Bu kapsamda, öğrenciler alanlarda meslekleri deneyimlerken, alışveriş yapmayı, doğru iletişim kurmayı öğreniyor.  Öğrencilerin proje kapsamında seralarda topraksız tarımla yetiştirdiği ürünlerin hasadı gerçekleşti. Düzenlenen hasat şenliği okulun mehteran takımının konseri eşliğinde başladı. Konserin ardından öğrencilerin yetiştirdiği marul, çilek ve lavantaların hasadı yapıldı. Öğrenciler yetiştirdikleri marulları kendilerine ikram edilen, kısır eşliğinde yedi.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray DEMİRTAŞ, okul müdürü Evra Seda Satan başta olmak üzere, projede emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

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