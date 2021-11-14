İlkokullar için uygun fiyatlı yardımcı kaynak kitaplar İlk Önce’de

İyi bir eğitim için artık ilkokullarda bile yardımcı kaynak kitaplara ihtiyaç duyuluyor. Özellikle bol etkinlikli ilkokul kaynak kitapları büyük ilgi görüyor. İşte en yeni en çok satan ve en uygun fiyatlı ilkokul yardımcı kaynak kitaplar:

Ülkemizde iyi bir okul kazanma ve iyi bir meslek sahibi olmanın yolu iyi bir hazırlıktan geçiyor. Bu süreçte yardımcı kaynak kitapların önemi her geçen gün artıyor. Günümüzde artık ilkokullarda bile kaynak kitaba ihtiyaç duyuluyor. Yayınevleri de öğrencilerin bu ihtiyacını karşılamaya dönük değişik kitaplar üretiyor…

Aileler ekstra bir eğitim gideri anlamına gelen kaynak kitapları seçerken, kalitenin yanı sıra fiyatlara bakıyor. Hem çocuğuna fayda sağlayabilsin, hem de fiyatı uygun olsun istiyor. Bu noktada kitap ve yayıncılıkta Türkiye’nin en büyüğü olarak gösterilen İşler Yayın Grubu’nun, dar gelirli ailelere özel olarak ürettiği kaynak kitaplar büyük fırsatlar oluşturuyor.

SEKTÖRÜN BİR NUMARASINDAN EĞİTİME DESTEK

İşte o en yeni en çok satan ve en uygun fiyatlı ilkokul yardımcı kaynak kitaplar : İşler Kitabevleri bünyesindeki İlk Önce Yayıncılık eliyle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak çok uygun fiyatlara ilkokul kaynak kitapları çıkarıyor. Bunlar hem konu anlatımlı hem test kitapları. İlkokul 1., 2., 3. Ve 4. sınıf öğrencileri 10 TL’yi bile bulmayan bu kitaplarla konu tekrarı yapabiliyor, test çözebiliyor, video çözümleri izleyebiliyor.

ANLA, ÖĞREN, PEKİŞTİR, GELİŞTİR

Türkçe, matematik, fen bilimleri, hayat bilgisi ve İngilizce ana derslerinde konu özetli, örnek çözümlü, etkinlikli ve konu testli kaynak kitaplar bunlar. Konu anlatım bölümleri ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış ve aralarında çözümlü örnek sorular ile kazanımları pekiştirmeye yönelik etkinlikler bulunuyor. Ve tabi ki o üniteye ait testler…

KODU OKUT VİDEO ÇÖZÜME ULAŞ

Bu kitaplarda testlerin video çözümlerine anında ulaşmak da mümkün. Bunun için testlerin köşesinde bulunan kare kodun telefona okutulması yeterli. İlgili testin ilgili video çözümü öğrencinin karşısına çıkıyor, oradan çözüm izlenebiliyor.

İLK ÖNCE YAYINCILK’I KISACA TANIYALIM

İlk Önce Yayıncılık, kitap ve yayıncılık sektörünün en büyüğü olarak gösterilen İşler Yayın Grubu bünyesinde hizmet veriyor. Merkezleri Ankara Ostim’de… İbrahim Polat’ın koordinatörlüğünü yaptığı yayınevinin ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için hazırladığı kaynak kitapların altında Burhan Yalçın, Zehra Kıran, İjlal Alpay, İbrahim Karadaş ve Emine Ürüt’ün imzaları yer alıyor.

GELELİM FİYATLARA

İlkokul sınıfları için hazırlanmış olan bu kaynak kitapların fiyatlarına gelecek olursak… Ücretleri lise ve üniversiteye hazırlık kitaplarının çok çok altında. Türkçe, matematik, fen bilimleri, hayat bilgisi ve ingilizce ana derslerin tümü aynı kitapta toplanmış ve sayfa sayısı 500’ü bulurken, fiyatı herkes alabilsin diye sadece 9.90 TL’de sabit tutulmuş. Yayınevi sırf eğitime destek için böyle bir fiyatlandırma yapmış. Tüm İşler Kitabevleri’nde bulunan bu ilkokul kaynak kitapları özellikle dar gelirli aileler için büyük bir fırsat sunuyor.

"İHTİYACI KARŞILAMAK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Yayınevi yetkilileri, kar amacı gütmediklerini, fiyatların maliyetin altında olduğunu belirterek, tamamen eğitime destek adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerinin altını çiziyor. Büyük bir ihtiyacı karşılıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten yayınevi yetkilileri, bunun kendileri için çok önemli ve kıymetli olduğunu söylüyor.